Oranžna simbioza z naravo

Oranžna vina niso več ne modna muha ne muha enodnevnica, temveč vedno bolj iskana in prodajana vina, ter se zadnja leta uvrščajo na najboljše vinske karte poznanih in prestižnih restavracij po svetu. So med tistimi, po katerih vinopivci in vinoljubi iz leta v leto bolj posegajo in nanje prisegajo. Čeprav bi bilo mogoče o katerem izmed njih odpreti razpravo, ali spada v to zvrst, ali je to, kar si želimo, in ali so to okusi, ki bi jih radi nekateri prodali kot tiste prave, naravne ali sonaravne okuse vin, ki bi morala biti vsak dan na mizi.



In kaj so oziroma naj bi bila oranžna vina? »Kot je družina okusov (sladko, kislo, slano in grenko) dobila peti okus, umami, so tri barve vina dobile četrtega člana, skupino oranžnih vin.



Skovanka je precej nova, rodila se je med praktičnimi Anglosaksonci, da so natančno označili skupino vin iz grozdja belih sort vinske trte, za katere je v fazi predelave značilen daljši stik mošta z jagodnimi kožicami. Gre za predelavo belih vin po postopku za rdeča, pravzaprav pa za tradicionalni pristop, saj so tudi bela vina nekoč dlje puščali v stiku z jagodnimi kožicami,« so zapisali organizatorji Orange wine festivalov tudi na spletno stran, na kateri so vabili že na peti festival oranžnih vin, ki je bil konec novembra na Dunaju. Tako se je avstrijska prestolnica za dan odela v oranžno barvo, saj je jubilejna, sestrska prireditev izolskega festivala oranžnih vin dodobra pljusknila tudi v to evropsko središče. Z oranžnimi vini se je predstavila vrsta slovenskih vinarjev iz vseh vinorodnih okolišev, ob njih pa tudi njihovi kolegi iz Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Slovaške, Moldavije, Romunije, Madžarske in Gruzije. Tradicionalni festival je v velikem številu pritegnil mlado publiko ter vrsto gostincev in vinskih trgovcev iz Avstrije in okoliških držav. Nekateri so prišli okušat novosti, ki so jih prinesli priznani vinarji, med obiskovalci je bilo veliko tistih, ki so prvič okušali oranžna vina, katerih značilnost je podaljšana maceracija – stik jagodnih kožic z moštom.



Vinarji pojasnjevali svojo filozofijo



Vinarji so skoraj brez izjeme na Dunaj prišli osebno in uprizorili svojstven stik, stik med vinoljubci in vinarji. Tako so pojasnjevali svoje odločitve za različne čase maceracije, glede na sorto in lastno filozofijo predelave. Maceracija pri teh vinih je lahko krajša, nekajdnevna, ali zelo dolga, tudi več kot pol leta, kar velja za fermentacijo v kvevrih, glinenih gruzijskih amforah. Za oranžna vina velja, da so pridelana iz zelo zdravega grozdja po naravnih postopkih, s spontano fermentacijo brez dodajanja kvasovk, brez hlajenja v času fermentacije in s poznejšim dolgim zorenjem na drožeh v lesenih sodih. Pred stekleničenjem oranžna vina praviloma niso filtrirana. V steklenice so pretočena, ko se zbistrijo, tudi upoštevaje lunine mene. Spekter zaznav oranžnih vin je širok. Družijo jih intenzivnost okusov, bolj zaznavna taničnost in predvsem primarne arome po grozdju pa tudi po zrelem sadju in zelo pogosto izpostavljene herbalne note. Ker so pridelana na zdrav način iz zdravega grozdja, imajo veliko sposobnost samozaščite, zato je za njihovo stabilnost potrebna zelo nizka količina žvepla. Vinarji, ki pridelujejo oranžna vina, so zavezani k čim bolj sonaravni pridelavi. Veliko jih vina prideluje skladno z načeli ekološkega kmetovanja, kar precej tudi po biodinamičnih metodah. Pridelki so manjši kot v konvencionalnem vinogradništvu, čas zorenja vin v kleti pa daljši, saj vinarji želijo, da gre k potrošnikom dozoreno vino.



Čuvaji tradicije



Pridelovalci so čuvaji zdrave in urejene kulturne krajine. So tudi čuvaji tradicije, saj številni ob ohranjanju starih postopkov skrbijo za ohranjanje starih, skorajda že pozabljenih sort vinske trte. Pridelava oranžnih vin je butična. Pridelovalci so kmetje, domala vsa oranžna vina prihajajo z majhnih in srednje velikih družinskih posestev. Oranžna vina so vina s podpisom, saj je tako za pridelavo grozdja kot za pridelavo vina potrebno veliko ročnega dela, veliko skrbi ter bdenja nad kakovostjo in zorenjem pridelka. Najbolj izpostavljeni pridelovalci poudarjajo, da pri njihovem delu ni prostora za kompromise. Oranžna vina imajo karakter in avtorski podpis, zato je okušanje teh vin v družbi z njihovimi pridelovalci vselej vrhunsko doživetje. Zaradi svojih lastnosti so že sama po sebi – hrana. Odlično se bodo ujela s tradicionalnimi jedmi z območja, kjer so bila pridelana. Zaradi narave svoje pridelave bodo izvrstna spremljava tudi za jedi, h katerim bi sicer ponudili rdeče vino. In tudi tokrat so oranžna vina na festivalu oranžnih vin dobila vrhunsko spremljavo s slovensko kulinarično ponudbo, s katero se je predstavilo približno 20 ponudnikov delikates in jedi iz slovenskih vrhunskih restavracij in turističnih kmetij. Dunajsko odmevno prireditev je odlično izkoristil slovenski veleposlanik na Dunaju dr. Andrej Rahten, ki je predstavitev slovenskih vin in kulinarike izkoristil za diplomatsko srečanje s kolegi iz Nemčije, Italije, Francije in Gruzije.