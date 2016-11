Okusi sveta na dunajski tržnici, ki letos praznuje že 100 let

V začetku septembra so na Dunaju z dvodnevno prireditvijo proslavili 100. obletnico Naschmarkta, priljubljene tržnice in gastronomskega križišča v središču mesta, ki je postala tudi ena osrednjih turističnih znamenitosti. Današnjo podobo z značilnimi zelenimi hišicami arhitekta Friedricha Jäckela ima od leta 1916, ko je na njenih stojnicah prodajalo približno 600 trgovcev. Njena zgodovina sega vse do leta 1780, ko je bila tržnica posvečena prodaji mlečnih izdelkov. Konec 18. stoletja so se mlekarjem pridružili še prodajalci sadja, leta 1905, po regulaciji reke Donave, pa se je Naschmarkt preselil na svoje današnje mesto. »Na mesec nas obišče do 66.000 ljudi, skupaj imamo 123 fiksnih stojnic,« nam je med jutranjim sprehodom skozi prebujajočo se tržnico povedal Alexander Hengl, predstavnik za medije dunajskega urada za tržnice. »Na voljo je 35 mest za potujoče trgovce, 38 stojnic pa je posvečenih gastronomiji. Stojnice oddajamo za neomejeni čas. Seveda so pomisleki, kaj bi se zgodilo, če bi jih oddajali zgolj za omejen čas. A to ne bi bilo dobro. Najemniki bi vanje manj investirali. To se je dokazalo pred leti, ko smo izvajali obsežno renovacijo in smo zamenjali celotna tla tržnice. Delali smo po sekcijah in opazili, da so tudi najemniki izkoristili priložnost in začeli posodabljati svoje prostore. Danes najdemo celo hišice s talnim gretjem. Zavedati se moramo, da je vsaka prenova zelo draga, ker je Naschmarkt spomeniško zaščiten. Če bi stojnice oddajali kratkoročno, tovrstnih investicij ne bi bilo.«



Naschmarkt je priljubljen med domačini in turisti. Gostom je na izbiro široka paleta jedi, zelenjave, sadja, pijač in začimb z vsega sveta. Prodajajo tudi spominke, posodo in druge pripomočke za kuho. Povrhu je odličen kraj za druženje, ob sobotah pa se na območju parkirišča pojavi velikanski bolšjak. Za turiste so cene sprejemljive, saj so restavracije v središču mesta za marsikateri žep predrage, na tržnici pa je velikanska izbira jedi, od priljubljenih azijskih, ki so večinoma prirejene evropskemu okusu, do hitre prehrane Bližnjega vzhoda, ribjih specialitet, francoske kulinarike in seveda tradicionalne dunajske kuhinje. Tako si lahko za vsak obisk Naschmarkta izberemo drugo kulinarično pustolovščino. Na stojnicah ponujajo pisano paleto eksotičnih začimb in čajev, lokalnih zelišč, izstopajo pa delikatesni izdelki. Tako se lahko utopimo v izbiri oljk, od polnjenih do eksotičnih sort, sirov, mesnin, namazov in olj. Zgolj v enem sprehodu skozi stojnice lahko hitro poženemo na desetine evrov, še posebno če se tja odpravimo lačni. A ima pestra izbira tudi manj razveseljivo plat. »Včasih so na vsaki stojnici prodajali različno zelenjavo, danes pa imajo vse večjo ponudbo, a enako. Če nekdo opazi, da se določen izdelek dobro prodaja, potem ga bo poskusil prodajati tudi sam. To je slabo, saj imajo na koncu vsi enako. Takšno izkušnjo smo imeli s falaflom. Pred desetimi ali dvanajstimi leti ga je ponujal en gostinec, danes pa ga najdemo pri osmih različnih ponudnikih. Prav tako je vse težje opraviti osnovni vsakodnevni nakup. Pekarne še imamo, mesarja tudi, sir za vsakodnevno uporabo pa bi že težje našli. Po drugi strani imamo v ponudbi 2000 različnih vrst sira. Vse skupaj se usmerja v prodajo specialitet.« Nedavno so na uradu za tržnice, ta je na sami tržnici, prejeli pritožbo obiskovalca, ki si je naročil sirovo torto in dve steklenici vina in za to plačal 80 evrov. A na sirovi plošči so bile specialitete iz Francije, to pa stane. Največ pritožb imajo, ko so stranke prepričane, da so jih trgovci ogoljufali med tehtanjem izdelkov. Sicer se urad za tržnice poleg zaščite potrošnikov ukvarja z izdajanjem dovoljenj za obnove, nadzirajo sanacije in seveda vsak dan preverjajo kakovost živil. Trenutno to delo opravlja pet ljudi. »Doslej še nismo imeli primera, da bi nekomu odvzeli stojnico zaradi prekrška. Navadno jo prej prodajo. Po naših pravilih lahko aktualni upravitelj predlaga naslednika. Tega sprejmemo, če ni imel predhodnih težav zaradi higienskih prekrškov, neplačevanja in podobnih nečednosti.«



Obisk Naschmarkta, ki je velik približno 2,3 hektarja, se iz leta v leto veča. Seveda obstajajo sezonska nihanja, zimski mraz in poletna vročina nekoliko omejita obisk. Ob nedeljah so vse tržnice na Dunaju zaprte. Naschmarkt je odprt med šesto uro zjutraj in 19.30, gastronomski ponudniki pa lahko obratujejo celo do 23. ure. Zanimivo je, da so to znamenitost v petdesetih letih nameravali podreti in zgraditi mogočno in široko avenijo do Schönbrunna. »Leta 1972 so podrli Veliko dvorano, nato pa so podirali hišice, porušili so jih tretjino.« Leta 1975 so se končno odločili obdržati tržnico, takrat hišice niso imele izmeničnega toka, greli so se s pečkami na drva in premog, zato so bili pogosti požari. Gastronomsko ponudbo so uvedli šele 1992. »Nekateri pravijo, da bi bilo lahko na Naschmarktu več hrane, drugi pravijo, da je je že preveč, vsem preprosto ne moremo ustreči.«