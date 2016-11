Okusi novembrskega Bleda

Lani, ko so v novembrskem zatišju blejski gostinci premierno pripravili Okuse Bleda, je bil odziv gostov dober. To je o skupnem projektu blejskih restavracij, ki bodo tudi letos trihodni meni pripravile za enotno ceno 15 evrov, povedal Jaka Ažman, direktor Turizma Bled, in dodal: »Kulinarično dogajanje, ki popestri november, je le del obsežnega projekta z naslovom Okusi Bleda.«



Poleg enotnih cen lokalno obarvanega jedilnika, ki ga je šest blejskih restavracij pripravilo ta mesec, je v toplejših mesecih okusno tudi na jezerski promenadi. Takrat, in to od maja do konca septembra, na promenado občasno postavijo stojnice, na katerih kuharji iz blejskih restavracij pripravljajo ulične prigrizke. Z njimi lačnim postrežejo tudi pozimi, saj od začetka decembra do prvih dni januarja na priljubljeni promenadi zadiši po zimsko obarvanih prigrizkih. A to še ni vse. »Letos poleti smo večerje prvič postavili na jezersko gladino. Gostom, ki si želijo nepozabne večerje, hrano postrežemo na pletni,« je še eno, najbolj prestižno preobleko Okusov Bleda opisal Jaka Ažman.



In kaj novembra, ko po koncu sezone in pred začetkom prazničnega decembra po restavracijah praviloma vlada zatišje, kuhajo na Bledu? Jure Kordež, ki je ravno te dni v roke prijel prvo kuhalnico v Restavraciji Grill Lovec (Best Western Premier Hotel Lovec), je pojasnil, da je pri pripravi jedilnika na krožnik poskušal ujeti čim več lokalnih sestavin in obilo sezonske svežine. Tako je v eno predjed vpletel variacije dimljene postrvi, v drugo pa bučno juho s citrusi in potočnimi raki. Mesna glavna jed iz njegove kuhinje zadiši po svinjski potrebuševini ali po zlatovčici, prav po jesensko pa je zavil tudi sladek zaključek obroka, kajti za sladico je pripravil kostanjev mousse s kakijevo kremo in ajdovim drobljencem.



V Vili Prešeren so pod novembrske Okuse Bleda strnili po sladkovodnih ribah dišeč pozdrav iz kuhinje, ki mu sledi rižota, jelenov hrbet in za sladek konec še kremna rezina. Ta je, skupaj z lani predstavljenim vinom lacus Bled, v katero je vodja Vile Prešeren Matevž Stajnar vpletel žlahtno kapljico iz štajerskih kleti Protner in Steyer, postala že nekakšen zaščitni znak vile na bregu Blejskega jezera.



Chef Restavracije 1906 Bled (Hotel Triglav) Viktor Gros je glavno jed nanizal okoli telečjih ličk ali fileja brancina, zraven pa je pripravil še kutinov tart in tepkin sladoled. Restavracija Chilli, ki jo vodi nekdanji veslač Jani Klemenčič, se je tokrat odločila za preplet račjih prsi z mlado peso, muškatni buči so namenili družbo pancete in v duhu martinovanja zraven postregli še mlince.



Hotel Astoria se bo goste, ki se bodo odločili za jedilnik Okusov Bleda, potrudil očarati tudi s sezonsko solato, ki ji bodo dodali hladno dimljeno postrv, staran tolminski sir in prepeličje jajce, medtem ko se bo restavracija Panorama pri predjedi odločila za buče, pri glavni jedi bodo v ospredju počasi pečene račje prsi s pomarančno omako, za sladico pa se bodo prepletli okusi slive, čokolade, fig in pehtrana.