Okusi Indije v Škofji Loki

Sredi aprila v Indiji praznujemo novo leto. Hkrati je april začetek pomladi in začetek nečesa novega,« je ob odprtju Okusov Indije, ki so jih ta teden pripravili v škofjeloškem Sokolskem domu, dejal indijski veleposlanik Sarvajit Chakravarti. Dodal je še, da se z razgibanim dogodkom, ki ga te dni gosti tisočletna Škofja Loka, počasi poslavlja od Slovenije, saj se konec tega meseca po dobrih treh letih vrača v domačo Kalkuto. In v kakšnem spominu mu bo ostala Slovenija?



»Slovenija je lepa, mala in gostoljubna dežela. Lahko bi ji rekel tudi neodkrit dragulj,« je pojasnil veleposlanik Indije. Na vprašanje, koliko Indijcev živi v Sloveniji, pa je odgovoril z iskrivim nasmeškom: »Ne dovolj.«



No, poslovno pot nekaterih Indijcev, ki so se v zadnjih letih preselili v Slovenijo, tesno prežema indijska hrana in z njo povezane dobrote. Tako je prvi kranjski sikh Mehtab Singh, ki v Sloveniji živi že šest let, sredi starega jedra Prešernovega mesta odprl trgovinico s čaji, posrečeno imenovano Indija Koromandija. Kot pravi, spoštuje navade in ceni ljudi, ki mu v Kranju zapolnjujejo življenje, zato na vsake toliko časa pripravi brezplačno kosilo, imenovano langar. »To navado poznajo v vsakem templju moje domače pokrajine Pandžab. V največjem templju pripravijo sto tisoč obrokov na dan in jih razdelijo med vse, ki pridejo tja,« nam je že pred časom, ko je sredi Kranja prvič pripravil okoli sto brezplačnih obrokov indijske hrane, povedal Mehtab Singh.



Še tesneje je z indijsko hrano povezana poklicna pot Mandeepa Singha Chathe, ki zadnja štiri leta v Ljubljani vodi restavracijo Taj Mahal. In kako je on zajadral v slovensko prestolnico? »Študiral sem v Belgiji, nato me je pred petimi leti pot zanesla v Slovenijo. Tu sem pogrešal indijsko hrano in odločil sem se, da odprem restavracijo,« je pojasnil sogovornik, ki je ob odprtju škofjeloških Okusov Indije poskrbel za pisan spekter slanih in sladkih indijskih dobrot. Za Okuse je naš sogovornik, ki se poleg kuhanja ukvarja še z videoprodukcijo, zapisal okvirni recept za rahlo pekoče vegetarijanske žepke, imenovane samosa.

Tudi indijske fotografije, filmi in glasba



Poleg indijske hrane sta osrednji škofjeloški prireditveni prostor zapolnili tudi dve fotografski razstavi. Prvo je pripravila Sonja Ravbar, ki je v Indiji obiskala osnovno šolo Piali Ashar Alo. To šolo, namenjeno otrokom, ki sicer ne bi imeli možnosti šolanja, sta v Indiji ustanovila Slovenka Mojca in njen mož Anup Gayen. »Razstava je tudi prodajna, ves izkupiček od prodaje fotografij bo namenjen deklicam v omenjeni šoli,« je ob odprtju razstave povedala mlada fotografinja Sonja Ravbar.



Avtor druge fotografske razstave, ki prikazuje združene barve te oddaljene dežele, pa je znan indijski fotograf Amit Parišha. Pa ne samo fotografije, v Škofjo Loko prihajajo tudi indijski filmi nebollywoodske produkcije, ki jih bodo v prihodnjih dneh predvajali v Kinu Sora. Samo še to: ob odprtju dni, ki se osredotočajo na Indijo, sta plesni nastop pripravili Sylvia Valentine in Eva Štruc (Plesna skupina Raqs Roshni), glasbeni del pa je bil prepuščen Rohanu Dasgupti, Borutu Žerdonru ter Rupi Chakravarti, ženi uvodoma omenjenega veleposlanika. Zadnja je Sokolski dom zapolnila s svojim magičnim glasom, ki je v dvorano ponesel indijske pesmi.