Od tople limonade do vroče čokolade

Se vam je zima zagrizla v kosti? Nihče ne mara, da ga zebe, a verjetno so prav vsem všeč slastni, dišeči, topli napitki, za dušo in hladne prste, napitki, s katerimi se ogrejemo od znotraj. Dan začnite (ali končajte, kakor vam je ljubo) s pijačo za tolažbo, s katero se boste sprostili in pozabili na strašne temperature, ki vladajo zunaj. Če se boste greli zvečer, ste lahko nagajivi in si pripravite take z dodatkom alkohola.



Ne govorimo le o klasikah, torej črni kavi in čaju ter kakavu ter pozimi obveznim kuhanim vinom – zanj potrebujemo liter vina (rdečega ali belega) in pol litra vode, ki ju zlijemo v lonec, dodamo 10 žlic sladkorja, vrečko vaniljevega sladkorja, 10 klinčkov, zvezdasti janež, dve cimetovi palčki in ekološko pomarančo, ki jo skupaj z lupino narežemo na krhlje. Tekočino med segrevanjem mešate do vrenja, na majhnem ognju naj brbota približno tri minute (s kuhanjem alkohol hlapi). Ko je vino kuhano, ga precedite v steklene skodelice, okrasite s klinčki in rezino pomaranče ter takoj postrezite.



Izbira je veliko večja. Začnite z limonado, toplo, seveda. Potrebujete skodelico vrele vode in sok pol sveže stisnjene limone, po želji za še večji učinek dodamo četrt žličke kurkume, ščepec kajenskega popra, ščepec soli in ščepec trsnega sladkorja (ali žličko medu; če dodajate tega, naj voda ne bo vrela). Vse sestavine dobro premešajte v kozici in prelijte v skodelico, postrezite takoj. Skuhajte si ingverjev čaj: potrebujete za palec svežega ingverja, olupljenega in narezanega na rezine, ter skodelico vode. Zavrite, kuhajte par minut in pustite nekaj minut stati, precedite. Po želji dodajte žličko medu.



Primešajte zlati napitek: potrebujete skodelico nesladkanega mandljevega mleka, pol skodelice kokosovega mleka, 2 žlici medu, žličko kurkume, pol žličke mletega ingverja, pol žličke cimeta, zrno črnega popra in malce naribanega muškatnega oreščka. Sestavine zmešajte v kozici in segrejte do želene temperature ter takoj postrezite.

Pripravite si karamelni napitek. Potrebujete žlico sladkorja, dva decilitra mleka in po želji par zrnc kardamoma za dodatno aromo. V kozici segrejte sladkor, da se stopi v zlato rjavo karamelo, dodajte kardamom, ki ste ga malce zdrobili v možnarju ali strli z ročajem noža, ter prelijte z mlekom; dobro premešajte, prelijte v najljubšo skodelico in – uživajte!

Hitra rešitev za zabavo ali nenapovedane goste, pa tudi kar tako, za malce drugačen večer: koktajl iz kokosa in ruma. Potrebujete 200 ml kokosovega mleka, 200 ml sladke smetane, šilce ruma, tri žlice lešnikovega sirupa (nadomestite ga z žlico sladkorja, če ga nimate), vaniljev sladkor (še bolje je, če spraskate vaniljev strok) in malce cimeta. Dobro zmešajte kokosovo mleko, smetano, rum in lešnikov sirup ali sladkor. Dodajte vaniljo in cimet; postavite v hladilnik, da se okusi dodobra premešajo; postrezite posuto s cimetom.



Brez vroče čokolade pozimi ne gre. Da bo kar najbolj slastna, naj bo čokolada zares dobra – če vam je všeč temna, naj bo taka, kdor ima raje mlečno, naj vzame njo. Za dva potrebujete 150 g čokolade, dva decilitra mleka in ravno toliko sladke smetane, ščepec soli in ščepec cimeta. Čokolado nasekljajte; mleko in smetano segrejte v kozici, ko zavre, mešanico prelijte čez čokolado in premešajte, dodajte sol in cimet ter takoj postrezite. Napitek lahko okrasite z žlico stepene smetane, ki jo še posujete z naribano čokolado. Mljask! Namesto smetane lahko naredite različico z meto: v skodelico denite košček metine čokolade in okrasite z lisitiči mete. Pripravite si lahko začinjeno različico, s čilijem, pekočo papriko, ki je v napitek dodate ščepec.