Od kuhanega vina do kulinaričnih posebnosti

Bi radi doživeli v prazničnem času nekaj posebnega? Potem obiščite katerega od čarobnih božičnih sejmov, zaradi katerih so prazniki v številnih evropskih mestih še lepši, privlačnejši, okusnejši. Božič v Evropi ni samo čas liričnih polnočnih maš, ampak tudi prečudovitih slaščic.



Pravijo, da niste doživeli božičnih lučk, če niste občudovali okoli šest kilometrov prečudovitih vzorcev v slavnem københavnskem parku Tivoli. Pa seveda tamkajšnjega sejma, stojnic, polnih ročno izdelanih umetnin, tudi tradicionalnih figuric palčkov v coklah in z rdečimi kapicami, ki si prostor delijo s posladkanimi krofi z izdatno žlico marmelade iz črnega ribeza, pa seveda skodelice kuhanega vina, rdečega, odišavljenega z rozinami, mandlji, cimetom in klinčki.



Če vas bo pot vodila v Avstrijo, imate nešteto možnosti, ena od teh je Innsbruck, kjer postavijo približno 60 stojnic, ki so polne lesenih igrač in nežnih okraskov iz ročno pihanega stekla, pa seveda medenjakov in krofov, ki jih postrežejo še tople z brusnično omako. Morda še privlačnejši je Dunaj, tamkajšnja tradicija božičnih sejmov sega v trinajsto stoletje, danes pa spada med najbolj priljubljene, kakih deset jih je po vsem mestu. Menda najbolj romantični od vseh je tisti pred čudovito palačo Schönbrunn: na kakih 60 stojnicah so na prodaj izdelki tradicionalne obrti in seveda delikatese, od tradicionalnih, tudi medenjakov, pa do s čokolado oblitih jagod.



V Franciji po božičnem sejmu slovi Lille, ki je delikatesna poslastica: ogrejte se s kuhanim vinom, grizljajte mandolat in kandirana jabolka. Tradicionalno očarljivost boste našli v Strasbourgu: sejem se omenja že od leta 1570 in velja za najstarejšega v Franciji, pa tudi najbolj opevanega in med turisti najbolj priljubljenega. Vsako leto ga menda obišče več kot dva milijona ljudi, hoteli pa so menda rezervirani že vse leto vnaprej! Sprehodite se po enajstih vaseh, tematskih področjih s kar 300 stojnicami in nikar ne pojdite mimo lokalne specialitete, alzaških piškotov: vseh oblik so in okusov, od lešnikovega, pomarančnega in cimetovega do orehovega in kokosovega. Kupite jih in nesite domov ter obesite na jelko. In potem pojejte.



Raznolikost je značilna za nemški Hamburg, kar petnajst različnih sejmov je, za vsak okus se najde kaj. Tradicionalisti uživajo na trgu pred mestno hišo, kjer je mogoče kupiti obrtniške izdelke (usnje, srebro, okraske) pa tudi sladke pregrehe, kot so torte, čokolade in še kaj. Romantiki uživajo v beli romantiki Jungfernstiega, kjer so doma elegantna darila in prav taka hrana. Dobro znan je adventni sejem v Stuttgartu, katerega začetki segajo v leto 1692. V starem delu mesta je zrak poln začimb, s katerimi dišavijo kuhano vino.



Če že govorimo o adventnih sejmih, nikakor ne moremo mimo Italije, kjer ne boste voščili vesel božič, ampak Buon Natale. Bologna ni le dom enega najstarejših božičnih sejmov v Italiji, je predvsem sinonim za dobro hrano: stvaritve, ki se kar topijo v ustih, so na vsakem koraku – od sadja iz marcipana in kandiranih citrusov, oblitih s temno čokolado, do prazničnega mandolata z medom in oreški.



Tudi bolj severno je prijetno, v Stockholmu, pred Nobelovim muzejem, nedaleč od kraljeve palače, boste premrzle prste greli z glöggom, kuhanim vinom, in grizljali pepparkakor – tanke medenjake. In ne pozabite nekaj okusa Švedske odnesti domov: zakon so saffransbullar (žafranovi kruhki) in vakuumsko pakirane klobase, narejene iz jelenovega mesa.



Če boste na Norveškem, obiščite Trondheim, tam pa Torvet, glavni trg, kjer sejmarji prodajajo ročno spletene rokavice, keramične kozarce za vino, sire in posušeno meso jelenjadi. Novih moči si boste nabrali z losovimi burgerji, vaflji z borovnicami in seveda kuhanim vinom.



Nam bližja je Budimpešta, ki se ponaša z desetinami lesenih paviljonov, kjer boste lahko brskali med tradicionalnimi krznenimi pokrivali in rokavicami in goro madžarskih slaščic, tudi ročno izdelano čokolado in medeno torto boste našli. Podkrepite se s cimetovimi torticami, pito s slanino, čebulo in smetano, če vam kuhano vino ne bo dišalo, si privoščite kozarček madžarske penine v kavarni Varosliget z razgledom na drsališče.



Kdor bo v tem času v Švici, naj zavije v St. Gallen, dobro uro oddaljen od Züricha, sejem je v starem središču, baročna katedrala je osvetljena, najvišje drevo v Švici krasi na tisoče lučk. Kakih 70 stojnic je postavljenih, privoščite si lahko kuhano vino ali tradicionalni rum punč, pa seveda topljeni švicarski sir na kruhu in okusne klobase.



Tudi v nam najbližji Zagreb se lahko odpravite, hrvaško prestolnico so uporabniki portala European Best Destinations tako kot lani ocenili za najboljše mesto za obisk v času adventa. Na skoraj 30 lokacijah v najožjem središču mesta stoji približno 100 stojnic s pisano ponudbo hrane, pijač in spominkov. Decembra lani je Zagreb obiskalo nekaj manj kot 70.000 ljudi, zabeležili so več kot 122.000 prenočitev.



In če se vam ne ljubi čez mejo, skočite v najlepše mesto na svetu, Ljubljano. Vzdušje praznične prestolnice je tudi letos izjemno živahno s prazničnim sejmom in številnimi brezplačnimi prireditvami v čudovito okrašenem starem mestnem jedru. V gostinskih hišicah in stojnicah ponujajo kuhano vino, čaj, likerje, klobase, jedi z žara in drugo, v praznično okrašenih zelenih hišicah so na prodaj najrazličnejši izdelki, od kap in šalov do modnih dodatkov, na voljo so izdelki domače in umetne obrti ter slovenskih dobrot – medu, žganja, raznovrstnih slaščic.