Nova veganska  restavracija v Medvodah

Saj imate v svoji bližini (morda celo družini) vegana ali vsaj vegetarijanca, kajne? In kakšno je kosilo, ko on(a) kuha za vas? Nekateri bi zdajle našteli kup brezmesnih dobrot, spet drugi pa bi se ob teh vprašanjih zgolj kislo nasmehnil, češ kakšno pa naj bi bilo kosilo, če nam venomer postreže zgolj prilogo (v najboljšem primeru blitvo in krompir) ali pa nekakšno rdečerjavo enolončnico, ki ima vsakokrat enak okus. No, veganski krožniki, ki jih pred jedce postavi kuhar Marko Brinar, so iz nekega čisto drugačnega veganskega filma.



Meso bolj omejuje



Zadnjih nekaj tednov kuha na medvoškem klancu, kjer so dolgoletno gostinsko tradicijo pred kratkim usmerili v veganstvo. Odprli so vegansko restavracijo Vegan Fresh, saj je po besedah sogovornika »ta smernica v porastu, poleg tega pa ni veliko restavracij, ki bi ponujale takšno hrano«. To potrdijo tudi podatki Slovenskega veganskega društva, kjer so na zemljevid veganskih restavracij doslej vpisali samo osem takšnih lokacij.



Trenutno se kuhalnica Marka Brinarja vrti predvsem okoli sezonskih bučk in gob. »Večino sestavin najdemo na tržnici, po preostale pa zavijemo do mlina,« opiše sogovornik. Ko ga vprašamo, ali ga navidez skromne sestavine ne omejujejo pri kulinaričnem ustvarjanju, zamahne z roko: »Zdi se mi, da si omejen pri mesu, saj mora biti to v središču krožnika. Ko ustvarjaš z zelenjavo, pa imaš neomejeno svobodo. Takšne sestavine je pravi izziv povezati v celoto in jih dopolniti tako, da so lepo usklajene. Ko obvladaš kuharske tehnike, se odpre neskončno možnosti za ustvarjanje.«



Prižene jih radovednost



Nato na mobilnem telefonu podrsa po fotografijah veganskih krožnikov, ki jih je pripravil gostom medvoške restavracije. Jedi so videti nadvse elegantno in sodobno, seveda svetlobne kilometre daleč od brezobličnih enolončnic, ki se ob omembi veganske kuhinje zarišejo v mislih povprečnega jedca. Jedi, pod katere se je podpisal Marko Brinar, kajpak niso enolončnice ali zelenjavni kariji, temveč gredo v korak s sodobnimi kulinaričnimi smernicami. Tako se ena od njegovih hladnih predjedi bere takole: »Zelenjavni karpačo, majoneza bazilike, perle balzamičnega kisa in hrustljavo ocvrt rižev papir.«



Ko o amarantu, kvinoji, ajdovi kaši, seitanu (pšeničnem mesu, ki ga delajo kar sami) in široki paleti zelenjave pripoveduje s takšno strastjo, bi si človek mislil, da je tudi kuhar Marko Brinar zaprisežen ljubitelj brezmesnih jedi. A to ni res, pravi sogovornik, ki je doma iz Trbovelj, a ga je poklicna pot že pred leti zanesla v osrednjo Slovenijo: »Saj jem meso, a uporabljam ga podobno kot gobe – zgolj malo, kot začimbo.«



In kdo so tisti, ki so v prvih tednih prišli na kosilo ali večerjo v restavracijo Vegan Fresh? Sogovornik ugotavlja: »Takole na prvi pogled lahko ocenim, da je pravih veganov približno tretjina. Gostje so tako predstavniki mlajše generacije kot tudi starejše – ti prihajajo zaradi zdravja – in še vsi vmes. Veliko nam pomeni, da se gost, čeprav do tedaj morda ni bil vajen veganske hrane, po prvem obisku kaj kmalu vrne in pokusi katero novo jed.«

Primorski humus



Skuhano čičerko zmeljemo v fino pasto. Med mletjem dodamo kumino, česen, oljčno olje, limono in tahini. Solimo in popramo po okusu. Oblikovane kroglice povaljamo v drobtinah sušenih oliv. Ko postrežemo, dodamo kremo iz črnih oliv in kokice iz amaranta, kvinoje in ajdove kaše. Njoki z domačim sejtanom na grahovi kremi



Domače njoke brez jajc naredimo iz kuhanega krompirja (65 odstotkov) in moke (35 odstotkov). Seitan pripravimo tako, da iz moke naredimo testo, kot bi delali kruh, le da ne uporabimo kvasa. Nato testo spiramo pod hladno vodo, dokler ne izperemo vsega škroba. Kuhamo približno eno uro v timijanovi jušni osnovi. Pripravimo še grahovo omako, in sicer prepraženi čebuli dodamo česen in šetraj, zalijemo z malo vode ter solimo in popramo. Ko osnova zavre, dodamo grah. Nato odstavimo in zmeljemo v kremo. Čokoladni ganaš



Čokoladni ganaš pripravimo iz stopljene (vsaj 68-odstotne) temne čokolade in riževe smetane. Razmerje med čokolado in smetano je 60 : 40. Dodamo sladkor po okusu in ščepec soli, lahko pa tudi različne dodatke, denimo kavo, mandljev liker, vaniljo, lupinico pomaranče... Vsaj dve uri naj se ohlaja v hladilniku, nato maso narežemo na želeno velikost s toplim nožem in po želji povaljamo v kakavovem prahu, mletih mandljih, kokosu... Ko postrežemo, dodamo sveže sezonsko sadje.