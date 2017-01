Nov niz kulinaričnih potovanj po Kranjski Gori

V Kranjski Gori tudi letos nadaljujejo kulinarično popotovanje po kraju, ki so ga premierno predstavili pred tremi leti. Bistvo takšnega popotovanja je v tem, da gostje tako pozimi kot med poletnimi počitnicami poleg lokalne hrane spoznajo kraj in vmes še marsikaj doživijo, saj se sprehodijo do vsake od petih jedi, kolikor jih je zajetih v večerjo za 25 evrov. Nina Peternel iz Turizma Kranjska Gora je povedala, da se je na kulinarični sprehod v zadnjih letih odpravilo veliko obiskovalcev – tako iz Slovenije kot iz tujine: »Prevladovali so tuji gostje, ki so želeli preizkusiti pristno lokalno ponudbo hrane.«



Tako se bodo to zimo vsak četrtek raziskovalci kransjkogorske kulinarike ob 18. uri zbrali pred hotelom Ramada. Tam jih bodo čakali gorenjsko nabodalce, v bučnem olju mariniran dimljen in prekuhan goveji jezik z bučnimi semeni, kranjska klobasa, kuhana v vinu in pečena v testu, kanape s suho klobaso in zaseko ter ocvirkovka.



Na naslednjem postajališču, pri Lačnem Kekcu, bo čas za ovčjo juho. Sledil bo sprehod do Restavracije in hotela Lipa, kjer bodo postregli zgornjesavske (špresove) krape. Zatem bodo okuševalci zavili še do Restavracije Kotnik, kjer bodo okušali zimsko kulinariko – domače krvavice in pečenice z repo in praženim krompirjem. Po ovinku do Alpske vasice, kjer bodo gostje lahko poskusili žgano pijačo, pa še sprehod do zadnje postaje na zimski kulinarični poti. Ta bo pri Hotelu Lek, kjer se bo pohod končal s sladkim poglavjem, v katerem bodo glavno vlogo odigrali sladki sirovi štruklji.



Še to: število mest za takšno pohajkovalno večerjo je omejeno. Vstopnice so na prodaj na kranjskogorskem TIC in v hotelskih recepcijah HIT Alpinea te Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.

Ovčja juha Kot pravijo v Turizmu Kranjska Gora, je ovčja juha »podobna slavni goveji juhi, ki se jo navadno kuha v nedeljo, znana pa je po vsej Sloveniji. V hribovitih koncih so na prehodu v zimo nekdaj zaklali precej drobovine. Ker denarja za govedino ni bilo, so si skuhali juho kar iz drobovine.« Recept za ovčjo juho so v Kranjski Gori zapisali takole: »Da se izognemo okusu, ki je značilen za starejšo ovco (in katerega se vsi bojimo), prvo vodo, takoj ko juha zavre, odlijemo. Z novo vodo, tokrat toplo, spet zalijemo kosti in meso ter kuhamo na rahlem ognju dve uri. Začinimo kot govejo juho. Začimbi, ki ju ne smemo pozabiti: korenina peteršilja in zelena. Dodamo seveda korenje, čebulo, por, paradižnik, lovorjev list, malo žafrana, strok česna, poper v zrnju in na koncu solimo.«