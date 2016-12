Ngon, okus Vietnama, Maribor

Ljubezen je kriva, da je simpatična Vietnamka Thu Tran iz Sajgona v Mariboru pred letom in pol odprla majhno restavracijo s približno 15 sedeži. Med študijem v Veliki Britaniji in delom v oglaševanju si verjetno ni mislila, da bo kdaj znala več kot besedo slovensko, a ker se je zaljubila v Slovenca, zdaj med kuhanjem, strežbo in vodenjem restavracije obiskuje šolo slovenskega jezika. Da bo lahko še bolj simpatično čebljala z gosti, saj vse, kar počne, dela s srcem in za svojo dušo.



Začeli smo s poletnimi zvitki z rižem, zelenjavo in mariniranim piščancem, vendar pa so bili nekoliko gumijasti. Vtis je popravila gosta arašidova omaka, v katero smo jih namakali. Zato so nas bolj navdušili ocvrti spomladanski zvitki s svinjino, ki smo jih pomakali v sladko čili omako. Hrustljavi in prav nič mastni, ravno prav začinjeni so hitro izginili s krožnika, sploh ko smo jih poplaknili s popularnim vietnamskim pivom saigon. Zelo pitno in osvežilno – ker so ga postregli v kozarcu za vino, smo opazovali drobne mehurčke, ki so se vili proti robu kozarca in na nos prinesli arome citrusov, skorje kruha, rumenega jabolka in hruške. V prijetnem pookusu se poleg arom rumenega sadja čutijo kvasovke. Ker imajo le tri vinske etikete, smo ostali kar pri lahkotnem pivu.



Pho govedina je klasična vietnamska mesna juha, ki se je s severa Vietnama v 50. letih z migracijo prebivalstva razširila tudi na jug. Je bogata, okusna juha z riževimi rezanci, govejim ali piščančjim mesom, veliko začimbami in zelenjave. Prav vsaka ura dneva je primerna za to juho, saj jo jedo skozi ves dan. Naročili smo jo z govedino, in ko je lastnica pred nas postavila veliko skodelo, je bil nos takoj poln sladkih začimb. V juho namreč dodajo cimetove palčke, ingver, klinčke, koriander, janež in kardamon, čebulo in veliko ploščatih riževih rezancev. Že prvih nekaj žlic je dokazalo, da ne ubirajo bližnjic, saj gradijo na dobri jušni osnovi. Duša vietnamske pho je namreč bogata jušna osnova, vse skupaj pa se kuha več kot 6 ur. Bila je polnega okusa, malenkost pikantna, a to naših občutljivih brbončic ni zmotilo. Na tanko narezana govedina je bila sočna, velika skodela juha pa nas je v tistem mrzlem dnevu v trenutku ogrela.



Tudi juha s piščancem v limonski travi je lahko samostojen obrok. Kadeča se skodela je z aromo limonske trave je takoj napolnila vso mizo. Jušna osnova je razkrila povsem drugo paleto okusov, ki so se pletli okrog okroglih riževih rezancev. V zelo prijetnem pookusu je bila spet rahla sled pikantnosti.



Pečeni rezanci z mariniranim piščancem, korenčkom, zeljem, česnom, papriko in začimbami niso mogli skriti pridiha Azije. Vsi okusi so bili nežni, a prav nič izprani, njihova kombinacija pa všečna v vsakem grižljaju. Korenček je dal sladnost, paprika zelene note, kitajsko zelje je vse skupaj povezalo z blagim okusom, sočen piščanec pa je dal piko na i. Tudi popraženi sezam ni bil le za okras nežnim rezancem, ki človeka pobožajo po grlu, saj je dodal arome oreščkov.



Sladko-kisli lignji v voku s svežim ananasom in paradižnikom so postregli z dušenim rižem. Debelo narezanim mehkim lignjem je sveži paradižnik dodal ravno prav kisline, ananas in čebula pa prijetno sladkobo. Lepo preigravanje vonjev in okusov.



Sladico imajo samo eno: banana, kuhana v kokosovem mleku s tapioko, nekoliko spominja na naš mlečni riž. Ne prezrela banana je topli sladici dodala svežino, potresli pa so jo s praženim sezamom in arašidi.



Ngon pomeni slasten, sočen, njami. In takšna je vietnamska ulična hrana tudi bila. Lahko jo vzamete tudi s seboj ali pa poskrbijo za catering.



Priporočamo, ne bo vam žal! Ngon je namreč pravo odkritje, in še po žepu vas ne udari.