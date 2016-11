Neprimeren kozarec lahko vino kastrira

Poznavalci pravijo, da neprimeren kozarec vino kastrira. Ni namreč vseeno, v kateri kozarec ga natočimo, saj samo v primernem vino pove vso svojo zgodbo. Oblikovanje vinskih kozarcev je v zadnjem času postalo prava znanost, a še tako vrhunsko oblikovan in izdelan ni primeren za vsa vina, prav tako pa se povprečno vino v njem ne bo čudežno spremenilo v šampiona.



Kultura pitja vina pri nas se vztrajno dviguje, z njo pa tudi znanje o pravilni rabi kozarcev. Kljub temu nekaj osnovnih napotkov ne bo odveč. V restavraciji se po pravilih vino predstavlja gostu z leve strani, natoči se ga z desne. Steklenica naj leži v dlani, tudi če natakamo za domačo mizo prijatelju, naj bo etiketa obrnjena proti gostu, da si jo lahko ogleda, saj gre za osebno izkaznico vina. Proti koncu natakanja steklenico nekoliko dvignemo in rahlo zavrtimo, s tem preprečimo, da bi pokapljali mizo. Kozarca nikoli ne vzamemo v roko, prav tako med točenjem nanj ne naslanjamo steklenice. Samo pri penečih se vinih je dovoljeno kozarec vzeti v roko, da lahko natočimo pod kotom 45 stopinj, saj se tako ne delajo preveliki mehurčki, pravi sommelierka Mira Šemić.



Neprimerni sta glasno trkanje in huronsko nazdravljanje, s katerim motimo druge, če nismo v zaprti družbi. Če trknemo, kozarce malce nagnemo, da je zvok blažji in hkrati bolj čist. Tako je lepše,« pravi Ivan Peršolja, predsednik Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije. Nazdravimo tako, da dvignemo kozarec, ga nekoliko približamo kozarcu tistega, s katerim nazdravljamo, in človeka pogledamo v oči. V bistvu namreč nazdravljamo z očmi. Kozarec vedno držimo za pecelj.



Peneča se vina postrežemo ohlajena na 5 do do 8 °C. Bela sveža bi morala biti servirana pri temperaturi okrog 8 °C, polna, zorena bela postrežemo na temperaturi okrog 10 °C, oranžna vina pa med 14 in 16. Mlada rdeča postrežemo pri 12 do 14 stopinjah C, zrela zorena rdeča velikega telesa pa med 16 in 18 stopinjami.



Šampanjce strežemo v značilnih visokih in ozkih kozarcih, ki imajo posebno točko penjenja, da se mehurčki vztrajno dvigujejo proti robu kozarca. Peneča se vina iz drugih delov sveta pa, tako svetujejo vinarji, raje natakamo v kozarec za belo vino. Poskusite, kakšna je razlika, če isto pijačo pijete iz ozkega ali širšega kozarca, svetuje Mira Šemić. Aromatika v penečih se vinih je veliko bolj izražena, v primerjavi s šampanjci so peneča se vina iz drugih regij bolj polna, z bolj izraženo sadno aromatiko, zato potrebujejo prostor, da sprostijo arome.



Vino običajno natočimo do tretjine kozarca oziroma do najširšega dela. Vino namreč potrebuje prostor, da ga lahko zavrtimo, da bi spustilo svoje arome. Ko kozarec naslonimo na ustnice, je občutek pri tankem steklu lepši. Zato ob pravilnem izboru kozarca še bolj uživamo v vinu, saj se bo to razbohotilo do popolnega izraza.