Nejc Mastnak: sladka prosena skodelica

Za 4 osebe



4 srednje veliki sladki krompirji

150 g prosene kaše

80 g pora

1 bučka

100 g masla

1 limeta

2 dl kokosovega mleka

3 dl smetane za kuhanje

sol, poper

kari



Krompir olupimo in izoblikujemo v valj (pomagamo si z modelom). Odrežemo pol centimetra debel kolobar, ki ga bomo uporabili za pokrovček, valj pa izdolbemo in oboje skuhamo v soljeni vodi do mehkega.



Medtem pristavimo posodo, v kateri skuhamo proseno kašo. Tik preden je kuhana, začinimo s soljo in poprom, dodamo nasekljan por in sok stisnjene limete. S tako pripravljeno proseno kašo nadevamo sladki krompirjev lonček.



Omako pripravimo tako, da v posodo vlijemo kokosovo mleko in smetano, začinimo s soljo in karijem ter kuhamo na majhnem ognju, dokler se omaka ne zgosti.



Bučko izoblikujemo v kroglice (pomagamo si z modelčkom). Pokuhamo jo v vodi, odstavimo in na hitro popečemo na maslu.



V globok krožnik nalijemo omako, nanjo postavimo napolnjen sladki krompir, na sredino priložimo bučkine kroglice in dekoriramo.