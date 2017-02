Najboljši krofi so pravkar ocvrti

Pust je vse bliže in verjetno ne bo mize, ki ne bo obložena vsaj s katero od jedi, ki so značilne za ta čas. Polna miza naj bi, tako so upali in verjeli naši predniki, vplivala na obilno letino, hkrati pa so si za pusta nabrali moči in zaloge za 40-dnevni post, torej čas do velike noči. In prav zato se lahko za pusta brez slabe vesti do sitega najemo mastne, ocvrte in sladke hrane.



To je torej čas, da se gospodinje preizkusijo v peki krofov, flancatov ali mišk. In če razmišljate, da bi jih raje kupili, naj vas spomnimo, da so najboljši krofi pravkar ocvrti, ki se kar topijo v ustih. Zakaj se jih torej ne bi lotili doma? Receptov je veliko, vsaka kuharica ima kakšno svojo drobno skrivnost in nasvet, tokrat nam je svoja recepta za krofe in miške zaupal Novomeščan Andrej Hočevar, pek po poklicu. Andrej, tudi prostovoljec, je vodil kuharsko delavnico peke pustnih krofov in mišk v Humanitarnem centru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, ki so se je udeležile same ženske in z zanimanjem prisluhnile nasvetom izkušenega mojstra.

Za pustne krofe potrebujemo: 1,5 kilograma moke tip 500

150 gramov masla ali margarine

150 gramov sladkorja

80 gramov kvasa

3 žlice ruma

9 rumenjakov

ščep soli

pecilni prašek

3 vaniljeve sladkorje

0,75 litra mleka

2 litra olja za cvrtje

»Pekel sem krofe po različnih receptih, a tale mi je najboljši,« je dejal Hočevar, medtem ko je v posodo stresel vse praškaste sestavine za krofe: moko, sladkor, ščep soli, pecilni prašek in vaniljev sladkor ter jih najprej zamešal. V posodi je stopil maslo, v drugi pa segrel mleko. Kvasnega nastavka ni delal, kvas je zdrobil in zamešal v maso, ki ji je dodal maslo, rum, rumenjake in mleko. »Za pripravo kruha naredim kvasni nastavek, za pecivo ne,« je pojasnil in začel mesiti. »Testo moramo zamesiti v gladko maso, ki ne sme biti pretrda. Za gnetenje si je treba vzeti čas. In tudi kar nekaj moči moraš imeti v rokah,« je izpostavil, medtem ko je dobro pregneteno testo položil v plastično skledo in jo pokril s pokrovom. Testo pustimo vzhajati pol ure do uro, čas je odvisen od tega, kako toplo je v prostoru, lahko pa v tem času pripravimo tudi miške, ki so precej manj zahtevne kot krofi.

In medtem ko so bile miške pečene, je testo za krofe vzhajalo ravno dovolj, da se je pek lotil oblikovanja. »Nikoli ne režem krofov z modelom, oblikujem kroglice, pri tem pa uporabim tehtnice, da so krofi enako veliki. Vsak naj ima na primer 70 ali 80 gramov, tako se namreč enakomerno spečejo,« je svetoval Hočevar, medtem ko je s prsti spretno oblikoval povsem gladke kroglice. Položil jih je na pomokan prt in jih pokril, da so vzhajale približno uro ali uro in pol, potem pa jih je odkril, da so naredile skorjo. »Ko hlebčke polagamo v olje, mora biti stran s skorjo obrnjena navzdol. Na spodnji strani jih pečemo štiri minute, takrat naj bo posoda pokrita, na zgornji pa v odkriti posodi tri minute,« je še dodal pek in opozoril, da morajo biti krofi dovolj vzhajani, sicer se v olju obračajo, prav tako premalo vzhajano testo pri peki ne bo naredilo venčka. Ko so krofi pečeni, jih napolnimo z marmelado.



In kam z beljaki, ki nam ostanejo? Zelo okusne so beljakove rezine, ki tudi obstanejo nekaj časa, recept pa je preprost.

Beljakove rezine ena mera beljakov

enaka mera moke

polovična mera sladkorja

vaniljev sladkor

rum

limonina lupinica

suho sadje po okusu Iz beljakov stepemo trd sneg in dodamo druge sestavine. Pečemo v rebrastem pekaču na 175 stopinjah toliko časa, da lepo zarumeni (približno pol ure). Ko se pecivo ohladi, ga razrežemo.



Beljak damo na primer v jogurtov lonček, da imamo mero. Odmerimo polovično količino sladkorja in toliko moke, kot smo imeli beljakov, za boljši okus lahko dodamo narezano suho sadje, takšno pač, ki ga imamo pri roki, okus izboljšamo še z vaniljevim sladkorjem in rumom ter limonino lupinico.