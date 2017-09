Najboljši je, če v njem krompir razpade

Poznoavgustovski dan je bil vroč, skoraj prevroč za kuhanje v kotlu, a v resnici množice mojstrov kuhalnice, Lendavčanov in gostov od blizu in daleč pripeka ni preveč motila. Tradicionalni Bogračfest, ki že več kot desetletje v Lendavo privablja na tisoče obiskovalcev, je tudi tokrat postregel s presežki. In seveda z odlično hrano in pijačo. V kuhanju bograča se je pomerilo 91 ekip, ki so zasedle Glavno ulico v starem mestnem jedru, kjer je vrvelo že od zgodnjega dopoldneva, na pokušino pa je prišlo okoli deset tisoč ljubiteljev te slastne jedi, podobne bolj znanemu golažu.

Priprava bograča zahteva precej dela, kuharski mojstri in njihovi pomočniki – tekmovanja se lahko udeležijo amaterji in profesionalci – pa so v svoje kotle narezali več kot 450 kilogramov mesa, 350 kilogramov čebule, 450 kilogramov krompirja, 180 kilogramov česna, 50 kilogramov zelene paprike, 180 kilogramov krompirja, porabili pa so blizu 180 litrov olja.

Triglav na vrhu

V kotlih je potem brbotalo, dokler niso bili vsi zadovoljni, toliko, da so bili vzorci nared za strokovno komisijo, ki jih je pokušala in ocenjevala. Nič manj strogi sodniki pa niso bili obiskovalci, ki so pomazali več kot 5000 porcij ali, povedano drugače, 2500 litrov te krepke, imenitne jedi na žlico, pripravljene iz treh vrst mesa, svinjine, govedine in divjačine, ter krompirja, čebule, česna in paprike. »Tale je videti slastno, ampak mislim, da so krompir dodali malček prepozno. Veste, najboljši je, če krompir kar malo razpade in jed s tem zgosti,« je bograč, ki so ga skuhali gostje z Madžarske, pokomentiral možakar, ki se je samo zaradi prireditve pripeljal iz Maribora. »Pravzaprav imam od bograča še najraje omako,« se je še namuznil in poplaknil grižljaj s požirkom odličnega vina iz Lendavskih goric.

Pisana druščina kuharjev iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške je poskrbela, da se je na Bogračfestu res dobro jedlo, šestčlanska strokovna komisija pa je ocenila, da se je najbolje odrezala ekipa Zavarovalnice Triglav, ki je postala absolutni zmagovalec. Da ne bodo šli v pozabo, bo njihovo ime vklesano na Kamnu slavnih kuharjev bograča, ki stoji v lendavskem mestnem parku.

Ampak naziv mojster bograča si je prislužilo še nekaj ekip, kar štirinajst jih je namreč domov odšlo z zlato, 21 pa s srebrno medaljo. In čeprav velja bograč za jed panonskih ravnic, so se pri kotlu izkazali tudi drugi, med domačini, sosedi z Madžarske in Hrvaške, predstavniki lendavske romske skupnosti, smo srečali tudi fante iz Posavja, ki so sicer bolj vešči v kuhanju golaža. Ampak moramo priznati, da jim je tudi bograč uspel, in njihov kotel je bil prav tako hitro s kruhom pomazan.

Muzika in ples na vsakem koraku

Pred mestno hišo pa je lonce z bogračem in še vrsto drugih dobrot prestavljal Darko Klemen, zmagovalec šova Masterchef Slovenija 2016, ki je Lendavo obiskal prvič. Na koncu dneva, potem ko je pogostil tudi lendavskega župana mag. Darka Balažeka, nam je zaupal, da ga je tekmovanje tako navdušilo, da se drugo leto zagotovo vrne.



Tudi župan se je podal na kulinarični maraton od kotla do kotla in zadovoljno ugotovil, da so bograči iz leta v leto boljši, seveda pa ga veseli tudi množični obisk prireditve, ki ji daleč naokoli ni para, Bogračfest namreč velja za največje tovrstno tekmovanje pri nas.

Da se Prekmurci znajo veseliti, je bilo videti že zelo zgodaj popoldne, ko so se številni obiskovalci odzvali na živo muziko, ki jo je več skupin glasbenikov preigravalo in prepevalo vzdolž ulice. Otožne ravninske pesmi pa poskočne ciganske so marsikoga dvignile pokonci, k harmoniki in kontrabasu je odzvanjalo bolj ali manj ubrano petje naključnih mimoidočih, veselica pa se je nadaljevala pozno v večer s priljubljeno pevko Danijelo.