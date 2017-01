Naj zadiši po kruhu

Kolikokrat smo že slišali stavek Moja mama peče najboljši kruh! Ali pa babica, sploh tiste, ki se še ponašajo s krušno pečjo. Nekoč ni bilo lepšega vonja od vonja sveže pečenega kruha, ki je ob koncih tedna pogosto privel iz kuhinj in požgečkal nosnice še zaspanih malčkov ter jih prebudil, da bolj nežno ne bi šlo. V marsikateri hiši so se tepli, kdo bo smel poskusiti košček še toplega, nad čimer pa gospodinje niso bile navdušene, češ da topel kruh ni dober za želodec. Vendar je bilo lačnim ustom čisto vseeno.

Leta so minila od takrat in peka kruha se je precej spremenila. Zdaj ne pečemo več le belega, polbelega in črnega kot nekoč, kruh je postal ena tistih reči, s katerimi v kuhinji radi eksperimentiramo. In peka ni več naloga mam in babic, saj se vse več moških rade volje spoprime s tem opravilom, še posebno veselo pa postane, ko se ga lotimo skupaj z najmlajšimi. In dodajamo vseh vrst semen, sadje, takšne in drugačne začimbe, možnosti je nešteto. Stalnica pa skozi vsa ta leta ostaja kvas. Tisti Falin, z modrim slončkom, ki se ga mnogi spominjajo še iz otroštva. In prav v Fali, ki je za mnoge sinonim za kruh, so se odločili, da kulinarične ustvarjalce povabijo na tekmovanje za naj kruh. Da bomo enkrat za vselej razčistili, kdo peče najboljšega! Mama, babica, žena, sin, mož ali hči? Na elektronski naslov fala.sloncek@gmail.com do 15. januarja pošljite recept in fotografijo svojega naj kruha in se potegujte za bogate nagrade in prestižni naslov. In seveda zadovoljstvo, ko boste lahko s ponosom oznanili: »Moj kruh je najboljši!«