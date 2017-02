Nagrajenci Novic pri Pubecih

Kljub nizkim temperaturam se je tokratni nagrajenec Slovenskih novic Andrej Marcen s prijatelji udeležil poučne in zanimive predstavitve vin v Prlekiji. Ormož se lahko pohvali z vinom, lepo pokrajino in ljudmi. To pa se združi v vinsko kulturo, kulinariko in običaje. In pomemben del tega je zagotovo eden največjih slovenskih vinogradnikov Jeruzalem Ormož. Za vinsko klet Jeruzalem Ormož od leta 2008 skrbi družina Puklavec, ponašajo pa se z več kot 80-letno vinarsko tradicijo. Vina, ki jih pridelujejo, so sveža, sadna in poživljajoča. Grozdje iz edinstvenih vinogradov Ljutomersko-Ormoških goric in Jeruzalema pridelujejo na način, ki je prijazen do narave, in še vedno ga nabirajo ročno. Najsodobnejša tehnologija, s katero je opremljena klet, jim omogoča ustvarjati vina, v katerih se ohranja najboljše iz narave.



Nedeljsko vinsko popotovanje po vinorodnih štajerskih gričih smo nadaljevali v Plitvicah. Nagrajenec Erik Furlan iz Vipavske doline je družino pripeljal na drugi konec Slovenije okušat vina iz vinorodnega okoliša, ki je drugačen od tistega, ki ga poznajo Primorci. Steyerjevi vinogradi, ki jih je obiskala družina Furlan, ležijo na južnih do jugovzhodnih pobočjih Plitvičkega, Anženskega vrha in Polic. Tla so večinoma težka, ilovnato peščena, globoka, zato še posebno ustrezajo tramincu. Steyerjevi s posluhom sledijo naravnemu ritmu vinske trte, v naravo ne posegajo grobo, ampak se držijo načela, da si je trta iz zemlje in zraka sama sposobna vzeti vse, kar potrebuje.



Degustacija, predstavitev dela, ki ga opravljajo vinarji, ogled kleti in klepet ob kulinaričnih dobrotah so rdeča nit obiskov pri vinarjih, vključenih v projekt Pubec. Tako smo na kmetiji Fleisinger sklenili še en obisk ter prijetno zakrožili nedeljsko popoldne. Na dnu Ščavniške doline, med reko Ščavnico in Cogetinskim potokom, se razprostira naselje Spodnji Ivanjci, kjer stoji kmetija Fleisinger z dolgo družinsko tradicijo. Zanjo skrbi že tretja generacija. Kmetija obsega približno 13 hektarjev vinogradov, na katerih je posajenih približno 50.000 trt. Od leta 1996 dalje je intenzivno usmerjena v vinogradništvo. Leta 2007 je kmetija dobila naziv naj domačija 2007, z letom 2010 so odprli tudi nov degustacijski prostor. Vsega tega in še več je bil deležen naš nagrajenec Rudi Fekonja s prijatelji. Ob dobri kapljici in okusni hrani so se družili še dolgo v večer.