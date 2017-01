Na zdravje z odišavljenimi koktajli

Havajska solata s surovo ribo, zelenjavni jogurti in lubenični sok. Pa seveda obvezna objava fotografije obroka na družabnem omrežju. Takšni so namreč napovedani trendi za leto 2017 po raziskavi britanske trgovske verige Waitrose!



Zanimivo, pripravi jedi se mnogo bolj posvetimo, če se zavedamo, da bo podoba krožnika zakrožila v javnosti, družabna omrežja so torej pripomogla k inovativnosti pri kulinaričnem ustvarjanju, kuhanje pa je postalo svojevrstna modna muha, še ugotavlja raziskava. Hrana je vodilna družabna valuta, se je izkazalo, in tako bo tudi v prihodnjem letu oziroma bo za kuhalnico prijelo še več ljudi, predvsem v skupini od 18 do 34 let. Ti pogosteje nakupujejo, povprečno dvakrat ali trikrat na teden, zaradi česar veliko manj hrane roma na odpad, pozitivni trend gre pričakovati tudi v prihodnjem letu. In ker je modna predvsem zdrava prehrana, se lahko obeta zajezitev vala debelosti predvsem v ZDA in na Otoku, napovedujejo strokovnjaki: občutno se je namreč povečala prodaja zelenjave, predvsem jajčevcev, ki uspešno nadomeščajo liste testenin v lazanjah in celo čips!



Zelenjava bo vse pomembnejša tudi v prihodnjem letu, predvsem v obliki jogurtov, ki jim bodo proizvajalci dodajali korenje, rdečo peso, sladki krompir in paradižnik, jogurt pa bo po vseh pričakovanjih izrinil kislo smetano iz vrste dodatkov solatam in drugim jedem zaradi mnogo nižje vsebnosti maščob. Zelo priljubljen bo hladno stiskan lubenični sok, ki je v ZDA že številka ena med zdravimi pijačami, dovoljeno bo dodajanje limone za popestritev okusa in še večjo svežino. Med najbolj priljubljenimi vrstami zelenjave bodo ohrovt, cvetača in šparglji, pri katerih bomo ohranjali kar največ svežine, zato jih bomo po večini pripravljali nad paro. Suši se bo znova povzpel na kulinarični vrh, predvsem kot ključna sestavina havajskih solat v družbi limete, soje in sezama ter po želji riža. Elita bo nazdravljala s koktajli, ki bodo v prihodnjem letu celo odišavljeni: kozmetični velikan Givenchy je že potrdil sodelovanje z londonskim Cafe Royalom za pripravo desetih posebno omamnih mešanic, novost pa bo zanesljivo kaj hitro pridobila svetovne razsežnosti. Med alkoholnimi pijačami bo nov vzpon doživelo pivo, med napitki pa kava, ki jo bomo najraje kupili že pripravljeno s trgovskih polic.



V kratkem naj bi na okusni račun prišli vegani, ki naj bi uživali rastlinsko meso, domnevno nesporno majonezo, mleko in, hm, jajca, rešitve iz sveta živilske tehnologije pač ne poznajo meja, v svetu, kjer pristni mlečni izdelki niso prepovedani, bosta veliko več veljave pridobila skuta in grški jogurt. Na zahodu bodo vse bolj v ospredju začimbe in pekoči dodatki, kar naj bi bil vpliv priseljevanja narodov z Bližnjega vzhoda. Velik padec bo doživela zadnja leta tako opevana – kvinoja.



Med hitrimi obroki bo še vedno kraljevala pica, ki bo še naprej doživljala preobrazbe in se ponujala v novih okusih, meso številka ena naj bi bil piščanec – seveda iz proste reje. Kupci bodo tudi sicer vse bolj naklonjeni živilom, ki v pridelavi ali reji niso bila deležna škodljivih škropiv, rastnih hormonov in antibiotičnih terapij. Na črnem seznamu bo še naprej vztrajal sladkor, ki ga bodo uspešno nadomeščali sladila palmovega, kokosovega in datljevega izvora ter med.



Dostava sestavin in receptov na domači prag bo postala stalnica v prehranjevanju sodobnega mladega človeka, še napovedujejo strokovnjaki, v pripravo paketov se bo vključilo še več chefov svetovnega ugleda in tako ustvarilo povsem novo poglavje v kulinarični zgodbi. Kdor se bo vendarle odpravil po nakup živil v trgovino, si bo izkušnjo pošteno olajšal z napredno tehnologijo: posebni skenerji bodo namreč s hitrim pregledom nakupovalnega vozička hitro sešteli vse zneske, pametni telefon pa bo samodejno poskrbel za plačilo.