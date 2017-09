Na Pugljevo kuro pod Trško goro

Že pred drugo svetovno vojno so ljubitelji dobre hrane vedeli, da je treba v Ždinjo vas, če so hoteli jesti odlično pečeno kokoš. Star recept Marije in Pepce Pugelj je še danes ohranjen, je pa hišna skrivnost. »Pomembno je že, kakšna je kokoš. Biti mora hranjena s koruzo, ne s krmili. Kokoš le solimo, in sicer en dan pred peko, pomemben pa je tudi način peke v pečici. Pri tem moramo poleg sočnega mesa dobiti omako, v kateri zaradi načina peke ni maščob,« pravi Rudi Mlinarič, ki je pred dobrima dvema desetletjema skupaj z ženo Marino prevzel lokal v Ždinji vasi in ohranil ime gostilne, po katerem je bila znana daleč naokoli.

V teh letih sta iz majhne gostilne naredila eno največjih in najbolj prepoznavnih lokalov na Dolenjskem, gostilni sta dala nov notranji in zunanji videz, jo obnovila, priprava hrane pa temelji na starih receptih. »Gostje si želijo čim bolj domačo in naravno hrano, brez kemikalij. Tudi zato je še kako pomembno, da uporabljamo kakovostno lokalno pridelano zelenjavo in slovensko meso,« poudari Rudi, ki je po poklicu natakar, v Slovenijo je pri 15 letih prišel iz Kumrovca, v Novem mestu je namreč obiskoval srednjo gostinsko šolo in ostal na Dolenjskem. Učil se je v novomeškem hotelu Kandija, potem je prevzel lokal na AMD, pred 21 leti pa je poslovno priložnost našel v Ždinji vasi, le lučaj od Novega mesta, pod Trško goro. Prijazno okolje med vinogradi ponuja gostom tudi odlično priložnost za rekreacijo, pohode, na primer, saj je gostilna od znamenite cerkvice na Trški gori oddaljena le dva kilometra, pot do tja pa vodi med vinogradi in zidanicami.



Prihajajo tudi v Ljubljano

Gostilna ima zdaj v treh velikih prostorih skupaj 280 sedežev in je zelo primerna za poroke in druge zaključene skupine ter avtobusni turizem, na pokriti terasi imajo 60 sedežev, ne manjka niti urejeno otroško igrišče. Gostilna je zelo obiskana v času malic in kosil. Ob nedeljah ponujajo osem menijev, eden je vedno vegetarijanski, v ponudbi pa so vsak dan tri malice, četrta je seveda Pugljeva kura. Sami delajo sirove štruklje, pečejo več vrst kruha, delajo sladice, na njihovem jedilniku so tudi divjačina ter morske in sladkovodne ribe, ponudba je vedno tudi sezonsko obarvana. Med gosti so zelo priljubljeni hamburgerji, pečen svinjski hrbet v omaki modre frankinje s popečenimi sirovimi štruklji, lahko si naročite zagorske štruklje pa katero od številnih sladic, tudi Pugljevo kremno rezino, panakoto, različne zavitke. In ker k dobri hrani spada izbrana pijača, lahko jedi zalijete s katerim od vin vipavske kleti, z belokranjskimi vini vinogradniške kmetije Malnarič ali tistimi z domače vinske gorice, Trške gore, torej iz Colnarjeve ali Cvelbarjeve kleti, kjer prvo mesto seveda zavzema cviček.

»Kuharski mojster vsako leto obnovi menije,« pristavi Rudi, ki je povsem vpet v posel; ne le da je domačo hišo v Kumrovcu uredil v reprezentančni objekt, v Ždinji vasi ureja še prenočišča, drugo leto bo v osmih sobah na voljo 20 ležišč, 8. septembra pa bodo Mlinaričevi v Ljubljani na Brdu odprli še en lokal, in sicer Oštarijo Prigo Brdo, kjer bo na voljo vsa hrana, ki jo ponujajo v Ždinji vasi, tudi legendarna Pugljeva kura.