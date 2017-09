MYTHOS, grški tip jogurta, z medom in orehi

Čutna kombinacija treh kulinaričnih mušketirjev, ki predstavlja slastno popestritev in se posebej prileže po napornem dnevu.

Sestavine

Za 1 osebo:

150 g jogurt grškega tipa MYTHOS

2 žlici na grobo sesekljanih orehov

1 žlica kokosovega olja

1 žlica medu

sadje po želji (hruške, jabolka, banane, breskve)



Priprava

V ponev damo kokosovo olje in na njem rahlo popečemo sesekljane orehe. V skodelico za serviranje damo jogurt MYTHOS in ga prelijemo z medom. Dodamo prepražene orehe in ponovno prelijemo z medom, nato pa še sveže, na kocke narezano sadje. Kdor ima rad okus cimeta, si bo z veseljem pomagal še s to skrivnostno začimbo.