Miha Hauptman:  sojina rižota z zvitkom brancina

Za 4 osebe



8 filejev brancina

300 g riža basmati

2 manjši bučki

1 rumena paprika

1 rdeča paprika

10 svežih šampinjonov

4 žlice temne sojine omake

2 žlici parmezana

100 g riževih rezancev

sezamovo olje

sol, poper, kurkuma

Basmati riž operemo in ga skuhamo v osoljeni vodi.



Vso zelenjavo narežemo na majhne kocke in jih popražimo za sezamovem olju. Zelenjavo prepražimo toliko, da še vedno ostane hrustljava. Solimo, popramo, dodamo kurkumo in sojino omako.



Primešamo kuhan riž in dušimo štiri minute.



Ko se riž duši, fileje brancina solimo in jih zvijemo v zvitek ter prebodemo z zobotrebcem, da se nam ne odvijejo. Pečemo jih sedem minut v pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija.



Ko se ribji zvitki pečejo, v olju na hitro ocvremo riževe rezance, da postanejo kot čips.



Zdaj rižoto razporedimo na krožnik, zraven dodamo zvitke brancina, na rižoto pa postavimo ocvrte riževe rezance.



Jed lahko okrasimo z laski čilija in svežo vejico timijana.