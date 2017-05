Ko začne družina Simčič, ki stoji za peninami Medot, pripovedovati svojo vinsko zgodbo, zavrtijo čas tja do leta 1812 in se nato mnogo pozneje ustavijo še pri enem pomembnem mejniku. Tega je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja postavil dolgoletni vodja Zadružne kleti Goriška brda Miro Simčič, ki je na temeljih družinskega znanja ustanovil blagovno znamko Medot, poimenovano po očetu. Danes tradicijo vinogradništva nadaljujeta sin Igor in vnuk Simon.



V srcu Goriških brd družina Simčič obdeluje tri hektarje velik enoten vinograd, ki ga zapolnjujejo rebula, modri pinot in chardonnay. »Trte, stare tudi 40 let, ki so jih tja cepili s starega vinograda Medot, imajo na tem območju s specifično mikroklimo idealne razmere in krasno uspevajo,« opiše družina Simčič svoje vinograde, ki jih ob samem robu dopolnjuje sodobna podzemna vinska klet, zgrajena na prelomu tisočletja. Iz nje prihajajo penine brut cuvée, brut 48, brut rosé, brut millésime 2003 in brut millésime 2000 riserva.



Prvi med naštetimi se je v briški vasici Šmartno ujel z zeleno tortico, ki jo je pripravil Valerio Lutman. Zmagovalec ene od sezon šova Gostilna išče šefa je delal v kuhinji novogoriškega Hita, od koder se je pred kakim mesecem preselil v Hotel San Martin, ki goste pričakuje v Šmartnem. Na krožnik je pljusknil malo paradižnikove omake z baziliko, na katero je položil biskvit iz lešnikov, dopolnjen z moussom iz zelenih špargljev in oljčnim oljem, v katero se je vmešala bazilika. Manjkal ni niti ščep črnih oliv, ki je zaokrožil hladno sezonsko jed, zamišljeno na moderen način.



Medot: brut cuvée



V njem se meša 60 odstotkov rumene rebule ter po 20 odstotkov modrega pinota in chardonnayja. Grozdje je bilo trgano ročno in ločeno po sortah: najprej modri pinot, čez nekaj dni chardonnay, dva tedna pozneje rebula. Alkohola ima 12,5 vol. %, sladkorja 9 g/l. Penina je barve svetlega zlata z zelenimi odtenki. Aroma je večplastna, v njej se zaznajo pražen kruh, brioš, smetana, a tudi jabolko, limona in medene note.