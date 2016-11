Medeni recepti za polnejši okus in zdravje

Ne mogla imeti medu bi čebela, če žela strupenega ne bi imela.« To je le ena od modrosti, zapisanih v čebelarsko-kmečkem muzeju. Ta stoji na robu ravninske gorenjske vasi Spodnji Brnik, ki je le lučaj oddaljena od našega osrednjega potniškega letališča. Čebelarsko-kmečki muzej je, ob nepogrešljivi podpori žene Ančke, v stari družinski hiši (od)lično uredil Franc Strupi. »S čebelarstvom se ukvarjam od leta 1982, starine pa zbiram že vse življenje,« se široko nasmehne sogovornik.



Že trenutek za tem nadaljuje s spoštljivo zastavljenim vprašanjem: »Zakaj zbiram starine? Ker cenim prednike in tisto, kar so nekoč ustvarili.« In zakaj se ukvarja s čebelarstvom? »Čebelarim od leta 1982. Doma sem bil v sosednji vasi, Vopovljah, in spominjam se, da so že v mojem otroštvu čebelarji iz okolice na njive, posejane z ajdo, ki so se raztezali okoli naše vasi, pripeljali čebele na pašo. To so bili še tisti časi, ko so čebelarji panje vozili na vozovih.«

Dobro je vedeti • vsaka vrsta medu daje jedi ali pijači svojo aromo; • temni med (kostanjev, gozdni, smrekov, hojev) spada v medenjake in močnejše jedi, svetli (cvetlični, akacijev) pa v nežnejše pecivo, k mandljem, lešnikom, marcipanu ter v zavitke in sadne solate; • zaradi visoke vsebnosti fruktoze je med slajši od belega sladkorja; • da si olajšate delo, z oljem namažite posodo, v kateri tehtate med; • med veže in zadrži vlago, zato bo vaše medeno pecivo dolgo časa ostalo sveže; • med zmanjšuje drobljenje peciva; • če uporabimo med, bo kruh ali pecivo lepše rumeno zapečeno; • pecite pri nekoliko nižji temperaturi, saj boste s tem preprečili čezmerno porjavitev peciva; • če uporabljate recepte za beli sladkor, vzemite nekaj manjšo količino medu, kot je predpisana količina sladkorja, ter uporabite za petino teže dodanega medu manj tekočine. (Vir: Čebelarska zveza Slovenije)



Tudi takšne, starinske vozove, ima Franc Strupi, ki je bil svojčas predsednik Čebelarskega društva Cerklje, v svoji bogati zbirki. Ko mu prisluhnemo, se pred nami nariše delček zgodovine iz kmečkega življenja. Na stari domačiji, kjer je otroštvo preživela njegova žena, je pred leti začel urejati muzej, v katerega je z dobro mero preudarnosti in občutka za estetiko nanizal številne kmečke, a tudi mnoge starinske čebelarske predmete. Ker je upokojeni poštni delavec v urejanje muzeja vložil veliko truda in časa, ni čudno, da vhod krasijo tri čebelice in certifikat odličnosti, ki ga je ljubeče urejen prostor, zapolnjen z apiturizmom, prejel predlani.



Piščančje prsi z medom in jabolki Za 4 osebe: piščančje prsi 100 g medu 2 čebuli 1 večje jabolko 1 dl perutninske osnove 0,5 dl rdečega balzamičnega kisa 0,5 dl sladke smetane malo moke sol Piščančji file solimo in rahlo pomokamo. Z vseh strani popečemo v ponvi in preložimo na toplo. V isti ponvi zdaj prepražimo čebulo, dodamo narezano jabolko, med, perutninsko osnovo in balzamični kis. Pokrito na zmernem ognju dušimo deset minut. Omaki prilijemo sladko smetano. Pretlačimo in dosolimo, če je treba. Dodamo opečene fileje. Na zmernem ognju kuhamo približno četrt ure.





Med ogledom muzeja Franc Strupi naniza mnoge zanimivosti, med drugim tole: »Slovenci smo edini v svetu, ki imamo panjske končnice. Tega ne najdemo nikjer drugje.« Kaj res? »Res,« pribije sogovornik in pokaže na staro panjsko končnico, ki prikazuje goloba miru. Je med njimi katera, ki mu je še posebno ljuba? »Vse imam rad, ker vsaka predstavlja en delček čebelarstva in življenja. Nekaj motivov na panjskih končnicah je pobožnih, spet drugi so hudomušni, nekaj je zgodovinskih, tu pa so tudi trenutki iz čebelarjenja.«



Ko pred našimi očmi odpira številna poglavja iz kmečko-čebelarske preteklosti in zraven naniza še utrinek ali dva iz življenja svoje rodbine, se znajdemo v eni od zadnjih sob. Steno krasijo lesene omarice, ki spominjajo na satje, v vsaki od njih pa je shranjen lonček medu iz ene od bližnjih in daljnih držav. »Vsakega, ki se odpravlja kam v tujino, prosim, ali mi lahko prinese lonček medu. A kozarček, ki je lahko tudi plastičen, mora imeti nalepko, sicer z njim nimam kaj početi,« se prisrčno nasmehne, medtem ko se v njegovem ozadju izrišejo lončki medu iz kar 32 držav, med drugim iz Malezije, Švice, Tunizije, Brazilije, Turčije, Amerike in Kuvajta.

Domače testenine z medom in lešniki Za 2 osebi: Testenine: 100 g moke 1 jajce sol voda (po potrebi) Iz naštetih sestavin zamesimo gladko testo. Zvaljamo na rahlo pomokani površini, razrežemo, da nastanejo široki rezanci, in malo posušimo. Tako pripravljene testenine približno štiri minute kuhamo v osoljenem kropu. Omaka: 100 g medu 3 žlice sladke smetane nekaj žlic na grobo zmletih lešnikov in mandljev malo sladkorja v prahu

Segrejemo ponev, na kateri na hitro prepražimo lešnike, mandlje in sladkor v prahu. Dodamo med, smetano in odcejene skuhane testenine.





Medene dobrote



Nato nas čebelar Franc Strupi pospremi do bližnje gostilne, kjer je samo za današnje Okuse zadišalo po medenih dobrotah. Pripravila jih je Cilka Čretnik, ki vodi gostilno Cilka. »Tako je bilo ime že moji babici, nato je gostilno prevzel moj oče, zdaj jo vodim jaz,« pove sogovornica, ki naravnost obožuje kulinarične izzive. Ko se zbere druščina, jim pripravi večerjo v stilu petdesetih let minulega stoletja, večerjo v slogu kavbojsko obarvanega countryja ali pa zgolj sprejme izziv, ki ji ga postavi kateri od stalnih gostov. »So mi rekli, naj kot na masterchefu v pol ure pripravim sladico. Tole sem naredila in bili so zelo zadovoljni,« podrsa po zaslonu mobilnega telefona, na katerem se ne prikaže samo ena sladica, ampak pravcata paleta nadvse fotogeničnih sladkih dobrot. Za medeni izziv, pri katerem je uporabila gozdni med iz čebelnjakov (skorajda) soseda Franca Strupija, je Cilka Čretnik navdih našla tudi v knjigi Andreja Goljata s preprostim naslovom Med. Pred naš objektiv je kulinarične domišljije polna sogovornica spretno postavila tri z medom prežete jedi, ki jih zlahka pričaramo v domači kuhinji. Med je namreč odličen dodatek, ki daje jedem poseben in polnejši okus, z rednim uživanjem čebeljih pridelkov pa je pot do zdravja sladka.