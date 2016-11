Martinovo, dan  potem

Nežne juhe, presno kislo zelje, zelenjavni smuti, predvsem pa veliko tekočine. Od praznovanja utrujeno telo bo hvaležno, če mu naslednji dan prizanesemo s težkimi jedmi, pa tudi sicer ni treba pretiravati z obiljem, kakršnega si privoščimo za martinovo večerjo.



Še tako preudarnemu jedcu (in pivcu) se kdaj zgodi, da se jutro po praznovanju zbudi s težkim želodcem, in, bognedaj, s še težjo glavo. Mastne jedi, veliko ogljikovih hidratov, zlasti pa nezmerne količine, poplaknjene s kozarcem (preveč) mladega vina, in posledice so še kako vidne in občutene. Po toči zvoniti je kakopak prepozno, k boljšemu počutju pa pomagajo blage, lahke jedi in predvsem dovolj tekočine, po potrebi pa še počitek.



Juha pomirja in krepi



Pravijo, da se je naslednji dan, morda celo že jutro pred spanjem, najbolje pokrepčati s kislo juho, ki se po pisanih in nepisanih pravilih skuha iz svinjskih parkljev in repov. Ker se že ob omembi nogic marsikdo namrdne, bodo dobra tudi rebra ali kateri drug, lahko tudi prekajen kos mesa. Juho obogatimo z jušno zelenjavo in kockami krompirja ter na koncu še s kislo smetano. Pravijo, da taka juha prežene mačka in okrepi utrujeno telo, vendar je danes redkeje na poprazničnem jedilniku.



Če organizma nočemo znova obremenjevati z mesom ali pa ga sploh ne jemo, skuhajmo preprosto zeljno juho, za katero je receptov skoraj toliko kot kuharjev. Pri večini so glavne sestavine na rezance narezano belo zelje, korenje, čebula in paradižnik. Izvirni recept za to juho, ki naj bi si ga pred kakšnimi tremi desetletji izmislili zdravniki, omenja še papriko, juho pa kuhamo brez maščobe in brez soli. Začinimo lahko le z zelišči, najbolje svežimi.



Utrujeno črevesje skrtačimo



Pa ne dobesedno, zaradi odličnih očiščevalnih sposobnosti je sloviti Sebastian Kneipp namreč kot krtačo za črevesje imenoval kislo zelje, ki pospešuje čiščenje prebavil in izboljšuje presnovo. Kislo zelje je bogato z vitamini, zlasti skupine C, ter z minerali, rudninami in vlakninami, ki delujejo preventivno pred številnimi zdravstvenimi težavami, pred prehladi, slabokrvnostjo in seveda povečano telesno težo, očiščevalna funkcija organizma pa je še kako dobrodošla, ko bi radi začutili nekaj svežine po naporni, hrane prebogati noči. Namesto zelja, ali pa z njim, si privoščimo kozarec zelnice, ki ima prav takšne zdravstvene učinke kot zelje samo.

Najboljša sta surova Tako kislo repo kot kislo zelje je najbolje uživati presno, tako res najbolje izkoristimo njune zdravilne lastnosti. Surovo repo in zelje lahko nezabeljena kar z rokami cufamo iz sklede, lahko pa ju zabelimo z bučnim oljem, česnom in kumino ter uživamo v čudoviti osvežilni solati. Kdor pa ne mara surove, saj ima precej oster okus, enako velja tudi za kislo zelje, lahko skuha imenitno joto, ki se je dodobra udomačila po vsej Sloveniji, kamor se je priselila iz Primorske.

V skupni koš s kislim zeljem bi lahko dali tudi kislo repo, ki telesu zagotavlja potrebne balastne snovi ter beljakovine in ogljikove hidrate. Kisla repa je bogata s kalcijem, magnezijem, železom in fosforjem ter z vitamini B1, B2, B3 in C pa tudi vitaminom K, ki razmaščuje in čisti kri, kar je po martinovi noči še kako potrebno. Vsebuje tudi folno kislino in antioksidante, ki zavirajo proces staranja.



Poživitev s sveže stisnjenimi sokovi in smutiji



Zadnja leta so precej priljubljeni sveže iztisnjeni zelenjavni in sadni sokovi, pravi hit pa so smutiji, ki vsebujejo veliko balastnih in hranilnih snovi, tako da telo temeljito prečistijo in hkrati nahranijo. Pri smutiju v mešalniku v poljubno gosto kašo zmeljemo cele plodove, liste oziroma druge dele zelenjave ali sadja, gostoto uravnavamo s količino dodane vode, medtem ko sok iz rastlin iztisnemo v sokovniku. Lahko bi rekli, da je sveži sok pijača, medtem ko je lahko smuti samostojen obrok. Oba sta pripravljena iz svežega sadja ali zelenjave, zato sta izjemen vir vitaminov in hranilnih snovi, s katerimi okrepimo utrujen organizem, tudi po bogati večerji, pri kateri smo morda pretiravali s hrano in pijačo.



Za čiščenje organizma posezimo predvsem po zelenolistni zelenjavi, zlasti špinači, blitvi, ohrovtu, zelju, odlična sta rdeča pesa pa korenček, če nas moti grenak okus zelenjave, dodamo sadje, najboljša je sladkasta banana, ki človeka hkrati tudi nasiti.



Ne glede na to, s čim bomo božali utrujen in preobremenjen želodec, pozorni bodimo tudi na to, da bomo poleg osvežilne hrane popili dovolj tekočine. Najboljša je voda, ki jo natočimo iz pipe, ali pa skuhamo zeliščni čaj, recimo iz mete ali melise. Po možnosti se vsaj na dan očiščevanja izognimo sladkorju.