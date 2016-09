Mala hiža, Mačkovec, Hrvaška

Male hiže ni težko najti, nekoliko težje se je prebiti čez njihov jedilnik, ki se bere kakor knjiga. Zato smo se jim preprosto prepustili, in če si boste za obisk vzeli dovolj časa, to svetujemo tudi vam! Tradicijo predstavljajo na sodoben, originalen način – stara lesena hiša iz leta 1887., ki sta jo grafičar v tiskarni Branimir in njegova žena Diana Tomašić kupila v bližini Zagreba in jo, ker jima niso dovolili zidave v domačem sadovnjaku, razstavila in preselila v Mačkovec, vas bo očarala. Preplet starinskega pohištva in moderne opreme, pri čemer so krožniki videti kakor iz babičine dote, je nevsiljiv, a domiseln. Tako so kreirane tudi njihove jedi – tradicionalni recepti s pridihom sodobnih kulinaričnih trendov. Penic in kremic ni, chef Branimir kot glavni kreator jedilnika drzno kombinira okuse in teksture, pri čemer uporabljajo zelo dobre sestavine. V vsakem grižljaju se čuti pridih lokalnega okolja, okusi so polni. Njihova klet je dobro založena, poudarek je na lokalnih vinih.



Mehke in voljne račje prsi niso bile premastne. Dimijo jih sami, skombinirali so jih s kozjim sirom, rukolo, hladnim pirejem iz marelic in nektarin ter kisom z malinami in medom – zapeljiv preplet okusov je podkrepil blag, zaokrožen in mehek rose, Solum, ki je na nos prinesel češnjo in malino. Popečena potrebuševina črne slavonske svinje na solati iz prosene in ajdove kaše z bučnim oljem in nektarino je pokazala, da so vešči igranja z drznimi kombinacijami. Zraven smo pili penino Sibon iz vinske hiše DGA Pjenušci s citrusnimi drobnimi mehurčki, s katero smo si oprali usta za dobrodošlico. Gosja jetra v omaki iz konjaka, prošeka, malin in pomarančnega soka so bila fenomenalna. Lahkotni rose iz kleti Belović, 2013, všečen, s prijetno grenkobo v pookusu, se je ujel tako z jetri kot omako.



Raviole z različnimi nadevi so okopali v fantastični omaki: orehe popečejo na orehovem olju in zalijejo z jušno osnovo in vinom. Kuhan štrukelj, ki se je topil v ustih, napolnjen z rukolo, skuto in popečenimi bučkami, je našel idealnega partnerja v sauvignonu, iz družinske kleti Cmrečnjak, 2015, z bezgovimi aromami, črnim ribezom, akacijo, paradižnikovim listom in mineralnostjo ter neskončnim pookusom.

vrsta ponudbe: restavracija hrana, vino: 10

postrežba: 10

cena/kakovost: 10

vtis skupaj: 10

Ocvrtek iz prosa in zelenjave, ki je pospremil sočnega smuča, nas je očaral skoraj bolj kot fantastična riba. Na krožniku so se poigrali s teksturami in ju postregli s pikantno sadno omako. Chardonnay, Solum, 2014, čeprav nekoliko višje kisline, je bil idealna kombinacija. Tistega dne lastnikov ni bilo doma, hči Tanja Tomašić Hat, ki z bratom Tomislavom crklja goste, medtem ko se Tomislavova žena Simona v glavnem ukvarja s papirologijo in pomaga v kuhinji, nas je prepričala, da smo poskusili zvitke jelenovega fileja s trdim ovčjim sirom, šunko in zelenjavo v omaki iz češenj, višenj, malin, čilija, čokolade... Slastne in mehke divjačinske rolice so postregli z zavitkom iz vlečenega in listnatega testa s krompirjem in popečeno bučo in blitvo. Omaka se je zavrtela v divji ples s cabernet sauvignonom, Solum, 2014 – mladostno in zelo sadno vino prepoznavnih taninov in svežine.



Prepelico, nadevano s pečeno breskvo, pršutom in kozjim sirom, so zavili v panceto, ajdovo kašo pa pripravili z gobami in bučnimi semeni. Vsi okusi so bili čudovito vkomponirani. Zraven smo pili svetega urbana iz kleti Štampar (cabernet sauvignon in gamay), 2012.



Sledil je najboljši bučni sladoled, kar smo jih kdaj jedli, s karameliziranim sadjem, in čokoladna torta s svežimi malinami z vaniljevim sladoledom.



Nismo popisali čisto vsega, kar smo jedli in spili, in čeprav je domača medžimurska hrana močna, smo šli od mize lahkotni, brez teže v želodcu. Mala hiža sloni na tradiciji, a se ne vrača zgolj v preteklost, temveč z drznimi kombinacijami povsem vsakdanjih sestavin z ravno pravšnjim odmerkom zelišč ustvarja nove, neverjetno polne okuse, ki vabijo k naslednjemu ugrizu.



Medžimurje je polno čudovitih bajk in legend – gastronomska se skriva v Mali hiži.

Dobro je vedeti