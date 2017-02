Mala Ema bo kuhala s Tomažem

Odkar sodeluje s trgovsko družbo Lidl Slovenija, je kuharja Tomaža Kavčiča, šefa legendarne Gostilne pri Lojzetu, odlično spoznala vsa Slovenija. Skupaj so ustvarili številne prepoznavne in uporabne kuharske projekte. Tako smo lahko zadnja tri leta na malih zaslonih v oglasih spremljali podvige Tomaža in njegovega hrvaškega kolega Mateta Jankovića, konec lanskega leta so izdali tudi Tomaževo kuharsko knjigo.



Letos se bo Tomažu v kuhinji pridružila nova moč, radovedna deklica Ema, ki z otroško razigranostjo prinaša povsem novo energijo. »Tomaž nam bo skupaj z Emo sporočal, da je kuhanje lahko otročje lahko, predvsem pa da je povezovalni element in užitek celotne družine,« so ob predstavitvi projekta povedali predstavniki Lidl Slovenije in dodali, da bodo kupci njuno kuharsko odkrivanje lahko spremljali vse leto, prve vsebine pa bodo predstavljene že februarja – tako na malih zaslonih kot tudi v Lidlovih letakih in na spletni strani.



S prihodom Eme v Tomaževo kuhinjo se je mojster prelevil še v mentorja kuhanja, ki želi nagovoriti starše, naj k ustvarjanju v kuhinji povabijo tudi otroke. Navihana Ema bo brez dvoma pomagala vzbuditi ljubezen do priprave hrane tudi pri mlajših, predvsem pa jih povabiti v svet spoznavanja preprostih in kakovostnih sestavin, postopkov in tehnik kuhanja ter prepričati, da je kuhanje lahko odlična družinska zabava.



»Res se mi zdi prav, da starši otroke povabijo v kuhinjo in tako na mlajše generacije prenašajo kuharsko znanje in družinske recepte. Kuhinja je srce vsake družine, ki nas vse združi, v njej se delijo izkušnje, za mizo, ob hrani se razvijajo pomembne debate, ustvarjajo spomini,« je nad novo vlogo navdušen Kavčič. Ob tem poudari, kako pomembno je, da otroci spoznavajo raznolikost sestavin, njihove posebnosti, sezonsko naravnanost, kazalce kakovosti in hkrati osvajajo kuharske tehnike in znanja, ki jim bodo prav prišli v prihodnosti. »Z velikim veseljem bom z Emo in vsemi njenimi vrstniki delil kuharske nasvete in prepričan sem, da se bomo tudi dobro zabavali,« sklene kuharski mojster.