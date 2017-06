Mafini za dobro jutro

Pripravimo, preden začnemo:

pekač za mafine, papirnati modelčki za mafine.

Sestavine za 12 mafinov

1 žlica lanenih semen

3 zrele banane

3 žlice arašidovega masla

60 ml javorjevega sirupa

250 g velikih ovsenih kosmičev

1 žlica pecilnega praška

pol žličke cimeta v prahu

ščep vanilje v prahu

250 g jagod

ščep soli

30 g čokolade

Kako se lotimo?



1. Lanena semena fino zmeljemo v kavnem mlinčku. Zmešamo s tremi žlicami vode in pustimo stati 10 minut. Takšen nastavek v pecivih nadomešča dve jajci.



2. Banane olupimo in z vilicami pretlačimo. Dodamo arašidovo maslo, namočena lanena semena in javorjev sirup ter dobro premešamo.



3. V večji skledi zmešamo ovsene kosmiče, pecilni prašek, cimet in vaniljo. Dodamo pretlačene banane in 200 ml vode in vmešamo gosto testo.



4. Pečico segrejemo na 180 stopinj. Čokolado narežemo na drobne koščke. Jagodam odstranimo peclje in jih narežemo na lističe. Oboje dodamo k testu in narahlo premešamo.



5. Pekač za mafine obložimo s papirnatimi modelčki za mafine. Z žlico zajemamo testo in polnimo skodelice do dobre polovice.



6. Pečemo 25 minut. Mafini so malo lepljivi, gosti, nasitni, zadostujejo za zajtrk namesto skodelice kosmičev.