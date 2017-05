Madžarski poklon vinu

Prihod pomladi v Budimpešti, prestolnici sosednje Madžarske, zaznamujejo z velikim poklonom vinu – festivalom VinCE. To je največji tovrstni festival v vzhodni Evropi. Gosti več kot 160 vinarjev in množici 6000 obiskovalcev ponudi na pokušino več kot 1000 izvrstnih, vrhunskih vin. Predvsem so se predstavili madžarski vinarji iz vseh 22 vinskih pokrajin pa tudi priznana imena iz evropskih dežel. Veliko zanimanje in navdušenje so obiskovalci pokazali pri pokušanju vina edinega slovenskega predstavnika Dveri Pax iz Jarenine na Štajerskem. Festival je trajal tri dni v luksuznem starem hotelu Corinthia v središču mesta. Vsak dan so se zvrstili predavanja in delavnice, ki so zbudili ogromen interes pri obiskovalcih. Impozantna plesna dvorana je bila prizorišče mojstrskih predavanj in več kot 200 poslušalcev je z navdušenjem poslušalo predavanja svetovno znanih obrazov vinske industrije. Istočasno so se dogajale vinske in kulinarične delavnice v dvorani, ki sprejme več kot 100 udeležencev.



Izvrstna, brezhibna organizacija, servis in točenje ogromnega števila vinskih vzorcev so pustili globok vtis, tako kot raznolikost in prepoznavnost predavateljev. Dr. Jose Vouillamoz, svetovno znani vinski genetik iz Švice, soavtor znane knjige Vinske sorte, je imel dva nastopa. V predavanju o furmintu (šiponu) je med vzorci predstavil tudi naše, slovensko vino iz kleti Verus. Dvorana ni mogla sprejeti vseh, ki so želeli poslušati Miguela A. Torresa. Predsednik španske, svetovno znane kleti Torres je ob osmih vzorcih vina predstavil delovanje njihove kleti na treh kontinentih. Uživali smo v vinski pahljači od penečega se vina iz Čila do močnega prebogatega rdečega iz španskega Priorata. Elizabeth Gabay (master of wine) je predavala o rdečem madžarskem vinu Bikaver. Z njo smo se družili na večerji, pojasnila nam je, da pripravlja novo knjigo o rose vinih. Zelo je zainteresirana tudi za slovenska, ker pozna velik sloves naših vin.



Prizorišča so pokala po šivih, ko so šampanjske hiše Tattinger in Roederer prek svojih enologov predstavile vrhunska vina – od navadnih do posebnih polnitev. Spajanje hrane in vina nam je predstavila Angležinja Fiona Beckett, zelo znano ime na tem področju. Prek svoje spletne strani in člankov v The Guardian in Decanterju je postala svetovno znana. Ob specifičnih madžarskih sortah (irsai, juhfark, harslevelu, kadarka, kekfrankos) smo se ob različni hrani poigrali z iskanjem najboljših kombinacij.



Med predavanji se je bilo lepo pomešati med številne, a zelo uglajene obiskovalce in si širiti znanje o madžarskih vinih ter pokušati kulinarične dobrote v posebni dvorani. Posebnost je bilo predavanje sous chefa Davida Zilberja iz legendarne danske restavracije Noma. Že nekaj let je vodja tima za raziskovanje in fermentacijo. V Nomi v iskanju novih okusov ogromno pozornosti namenjajo fermentirani hrani, uporabijo samo sok ali fermentirani izdelek. Demonstriral je, kako naredijo miso (fermentirano pasto iz rumenega ali soja zrna), in ga šest mesecev fermentiranega ponudil za pokušino. V dvorani so se razširili vzdihi navdušenja – to je popolnost, to je peti okus – umami.



Še veliko drugega dogajanja je zapolnilo festivalski čas. Navdušilo je veliko odličnih vin, izvrstnih delavnic in predavateljev. Še bolj preseneti, da sta vso organizacijo vrhunskega dogodka izpeljali bivša in zdajšnja glavna urednica časopisa Vince, Agnes Nemeth in Barbala Jandrasich. Tak vinski dogodek je po pravi meri. Uglajeno obnašanje obiskovalcev, ravno prava velikost festivala in možnost, da vinoljubec čim več poskusi, posluša in odide zadovoljen z novimi spoznanji.