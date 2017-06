Luštrek: Ljubezenska zel

Mlada zelenjava napoveduje razkošno pojedino v naslednjih mesecih, ko bo domač vrt nenehno odprta tržnica najbolj zdrave, najbolj lokalne in stoodstotno bio zelenjave. Vrtiček, njiva, zaboji na balkonu ali moderne visoke grede – vse je dobrodošlo. Zelenjavo gojijo na strehah, celo v pisarnah, sredi mesta in v zadnji hribovski vasi, kjer se rodovitna prst ujame v kotanjah in rastline lovijo sončne žarke tako kot kapljice vode, da obdržijo življenje in ga s semenom nadaljujejo. Kakšna moč, potrpljenje, vztrajnost je v vsaki bilki! Kako smešno nemočen je človek v primerjavi z rastlino, ki se še premakniti ne more z mesta, pa vendar lahko opravi svojo nalogo od semena do semena in ob tem še nahrani druge. Koliko več možnosti imamo dvonožci in kako malo jih izkoristimo.



Svet rastlin in svet človeka sta neločljivo povezana, modrujem, ko trgam mlado stročje graha, se oziram, kje že raste zelena, in tipam med listi za prvimi bučkami. Ker je vsega še bolj malo, bo za kosilo zelenjavna mineštra, malo tega in malo onega, pa bo lonec ravno prav poln. Skuhala bom gosto juho z nežno mlado zelenjavo, v kateri ne sme manjkati krompir. Mlad krompir je posebno sladek, napet pod površino in poln življenjske energije.

Luštrek, Levisticum officinale, je začimbna rastlina iz družine kobulic. Užitna in zdravilna je vsa rastlina, listi, stebla, korenina in semena. V kuhinji uporabljamo aromatične temno zelene liste, ki imajo tako močan vonj in okus, da lahko jed bistveno manj solimo.

Luštrek ima različne zdravilne učinke, na primer deluje kot naravni zaviralec alergijskih reakcij, blaži revmatična obolenja, luskavico

in menstrualne krče.

Ob misli na zapečen krompirček iz pečice, ki ga tik pred koncem posipam z nasekljanimi zelišči in česnom, skoraj spremenim jedilnik. Vseeno se odločim, da bo danes za kosilo juha, ki ne bo nikoli več tako dobra kot te dni, na začetku zelenjavne sezone. Imenovala se bo mineštra po vrtnarsko, kot vse jedi, ki jih pripravimo iz tistega, kar se sproti pobere z vrta.

Njen okus bo dopolnila nepogrešljiva začimba juh, luštrek. Pri nas smo mu vedno rekli maggi, ker spominja na okus tiste klasične začimbne mešanice. V angleškem jeziku je lovage, love (ljubezen) pa je v njegovem imenu tudi na Češkem, kjer mu rečejo libeček (ljubezenska zel), na Hrvaškem pa ljubčac.

Luštrek zraste velik in zavzame lep kos vrta, ampak brez luštreka ni juhe, kot ne življenja brez ljubezni. Močen in aromatičen je, poleg tega pa izjemno zdravilen, za kožo, prebavo, dihalne poti. Če bi jedli raznoliko in kar v sezoni zraste, najbrž sploh ne bi mogli zboleti. Včasih se vprašam, kako to, da nam je rastlinski svet tako naklonjen ob vsej naši domišljavosti. Slutim (in upam), da bomo kmalu spet rekli ljubo sonce, zemlja draga, za dobrote vama hvala. Dober tek!