Kulinarična rezidenca pričakuje prve goste

Obnovljena Layerjeva hiša sredi Kranja je v zadnjih nekaj letih postala stičišče umetnikov, saj tu prirejajo številne delavnice, predstave, koncerte in še marsikaj. V zgornjih prostorih, kjer so urejeni apartmaji, pa moderno zapeljana Layerjeva hiša redno gosti umetnike in glasbenike, ki se jim bodo letos pridružili še neprofesionalni kuharji. Zakaj in kako?



»Umetnost kuhanja in priprave hrane je prestopila meje dobrega okusa. Nismo več v polju dobrega, temveč odličnega, opaznega, zabavnega in vseobsegajočega. Umetnost uživanja hrane je življenje samo. Zdi se, da več kot polovico življenja preživimo ob jedi ali ob misli, kaj bomo jedli. Ob pripravi jedi in pripravi hrane za fotografiranje. Družabna omrežja in blogi so preplavljeni s podobami, ob katerih bi najraje zagrizli v zaslone,« je strnila Zala Vidali, vodja umetniškega programa in promocije Layerjeve hiše.



Tako zdaj v Layerjevi hiši, med domačini imenovani Lajerca, vse do 26. januarja pričakujejo prijave neprofesionalnih kuharjev. Ti bodo v rezidenčni garsonjeri sredi starega jedra Kranja dva tedna bivali brezplačno. V tem obdobju bodo pripravili dve kuharski delavnici, en sobotni brunch in eno večerjo, svoj lonček pa smo pristavili tudi mi. Stanovalce Layerjeve hiše bomo izzvali tako, da bodo za bralce Okusov pripravili en recept, ki ga bomo predstavili v rubriki Kuhar(ica) tedna. »V Kranju se bodo ljubiteljski kuharji lahko umaknili od vsakdanje rutine in razmislili o jedi ter ponudbi, ki bi jo radi predstavili. To bo zanje priložnost, da naredijo nekaj novega,« je o prvih gostih s kuharskimi predpasniki, ki bodo imeli na voljo tudi kuharski atelje, še povedala Vidalijeva.



In kakšne ljubiteljske kuharje iščejo v Kranju? »Za naše skupne pop-up kuharske podvige potrebujemo skupni imenovalec. To bo butičnost okusov. Eden od razlogov je, da bomo vaše umetnine na krožnikih postregli v umetniški galeriji omejenemu številu ljudi. Drugi razlog je butičnost vaše ideje. Imate jo samo vi in razvili jo boste med rezidenco. Želimo namreč, da je vaša umetnost razvidna iz samega koncepta vaše rezidence,« je v vabilo prvim kuharskim rezidentom še zapisala Zala Vidali, ki dodaja, da v Layerjevi hiši vidijo tja do šest kuharjev, ki prisegajo na zero-waste filozofijo (torej kuhanje brez odpadkov), in tudi takšno kuho, v kateri lahko uživajo vsi, ne zgolj mesojedci.