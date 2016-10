Kulinarična noč čarovnic

Japonska je ambasadorka bizarnega, ljubezni Japoncev do nenavadnega in nerazložljivega pa se je zdaj pridružil hotel Hilton iz prestolnice. In le katera priložnost je boljša za bizarnosti kot noč čarovnic. Uslužbenci hotela v Tokiu so se odločili, da bodo proslavili bistvo praznika, strašnost in odurnost. Sklenili so, da bodo gostom, ki bodo pri njih ravno v času najbolj grozljivega praznika v letu, omogočili enkratno izkušnjo noči čarovnic, seveda kulinarično. Zamislili so si nekaj čudaških poslastic, s katerimi bodo postregli – na voljo bodo torta v obliki pajkove mreže in črni sirovi burgerji. Poleg tega se bodo v samopostrežnem bifeju šopirile mini tortice, ki jim angleško govoreči pravijo cupcake, seveda ne tiste navadne, okrašene s sladko smetano z različnimi okusi, pisanimi bonbončki ali limonovim ledom, ampak opremljene z orjaškimi zrkli, ki bodo zrla naravnost v vas. Oči bodo plavale tudi v čarovniški juhi, skupaj z gumijastimi črvi in drobovjem v naravni velikosti. Lakoto si boste lahko potešili še s torto, iz katere se bo cedila kri, ko boste zarezali vanjo, pa tudi piškoti v obliki prstov, ki bodo kukali iz čokoladnega, khm, blata.



Seveda je odveč poudarjati, da so sestavine sveže, tudi malinov izvleček in jagodova omaka, če omenimo le najbolj krvave.



Za pijačo bo poskrbljeno: polnoletni bodo lahko srkali jacka razparača, koktajl, katerega osnova je viski jack daniel’s, dodani pa črnilo lignjev, paradižnikov sok in črni poper, v in na kozarcu pa so še kapljice krvi, prekajena slanina in nož. Elegantni krvavi martini pa je popoln koktajl za one bolj dramatične: lebdeč rdeči žele, ki se stopi in kaplja. Kot bi bila prava kri...