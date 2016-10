Kulinarična nebesa v Nebesih

Obstajajo kuharji, ki kažejo pot, in kuharji, ki te jedi zgolj kuhajo. Ana Roš, ki nenehno sestavlja okuse z novimi razsežnostmi, je v kuhinji nepopustljiva generalica. V tem vzdevku ni niti kančka pikrosti, temveč spoštovanje do kreativne perfekcionistke, ki iz tega, kar ima, ustvari presežek. Ko ugasne štedilnik, se prelevi v samozavestno in pronicljivo gostiteljico, ki kot za šalo preklaplja med tujimi jeziki. Predvsem pa je silna garačica. Njena mama Katja pravi, da bi prav zato bila enako uspešna v vsem, česar bi se lotila. A njen uspeh ni prišel čez noč, vzpon na tron kraljice sodobne slovenske kulinarike ni bil pravljičen, ampak zaznamovan s trdim delom. Od dekliča, ki je komaj znal speči jajca, do mojstrice z vilinskim dotikom, ki je »postpodeželsko tradicijo spremenila v svet čudes in okusov, starodavnih arom in slutnjo kulinarične prihodnosti,« vzneseno pravi Andrea Petrini, nekdanji direktor izbora najboljših restavracij na svetu pri reviji Restaurant. »Ana je odprla vrata kolegom kuharskim šefom, piscem in popotnikom, da bi z njimi delila najbolj oseben in univerzalen vpogled v razcvetajoči se svet nove nacionalne kulinarične scene. Ni umetnost skrbno čuvati svojega sveta, umetnost ga je deliti z drugimi,« pravi Petrini, ki velja za gastronomsko avtoriteto. Skupaj z njim so glas o kulinaričnih doživetjih v Sloveniji tuji chefi, novinarji in fotografi, ki so na povabilo Slovenske turistične organizacije okušali tudi specialitete Janeza Bratovža, Uroša Štefelina, Bineta Volčiča, Luke Koširja in Mateja Tomažiča, že raznesli po svetu. Nicholas Gill, kulinarični pisec The New York Timesa, je na koncu štiridnevnega kulinaričnega popotovanja po Sloveniji takole nagovoril foodije: »Resno, vsi morate v Slovenijo.« Zraven je pripel fotografijo Aninega krožnika z zaključne večerje v turističnih Nebesih pri Aninih starših: medvedje meso v blitvi z naribanim hrenom. Z Roševo so kuhali Rodolfo Guzman, njegovo restavracijo Boragó v Santiagu so umestili na 36. mesto znamenitega seznama 50 najboljših restavracij na svetu, Portugalec Leonardo Pereira, ki je v danski restavraciji Noma delal s slovitom Renéjem Redzepijem, zdaj pa načrtuje odprtje svoje restavracije v Portu, in Philip Rachinger, mladi kuhar restavracije Mühltalhof v Avstriji. A sestavin niso našli v Aninem hladilniku – po bojnem klicu »nazaj h koreninam« so se kuharski mojstri razkropili po okolici in se vračali vsak s svojimi surovinami. Še Valter Kramar, ki je v vinski kleti Hiše Franko izbiral predvsem naravna vina, ni točno vedel, kaj bo na krožnikih, a je z izborom vin na tujce naredil močan vtis.



Večerja je bila odlična priložnost za pogovor s chefi, ali vidijo Slovenijo na svetovnem kulinaričnem zemljevidu in kako še bolj zbuditi pozornost svetovne javnosti. Čeprav svetovno kuhinjo obvladuje zaprt krog moških, ki žensk ne marajo spustiti preblizu, češ, kuhinja naj ostane moška, so se velika kuharska imena ta večer poklonila Aninemu talentu. Strasti imate dovolj, danosti tudi, o tako kakovostnih surovinah lahko drugje samo sanjajo, ne sledite trendom, ostanite v stiku z naravo, zavedajte se tradicije, a naj ne bo samoumevna, in ne oklepajte se je za vsako ceno... je le nekaj njihovih modrosti, kako pritegniti pozornost. In še, da marsikje po svetu lahko le sanjajo o vinih, kakršna imamo v Sloveniji. »Z Ano bi načrtno rada dvignila raven kulinarike v Sloveniji, da bi gost dobil maksimalno. In ker Ana potrebuje nove izzive, si želiva, da bi Slovenija dobila višji nivo kulinarike,« pravi Valter Kramar. »Kuharji, ki so danes z nami in ki jih zelo cenim, so s slovenskimi surovinami pokazali, da je hrana lahko čisto nora. Niti enega izgovora več nimamo, da nimamo dobrih gostov, to ne nazadnje dokazuje Hiše Franko. Slovenija se lahko in se mora pozicionirati na svetovni kulinarični zemljevid. Pokažimo svetu, kaj imamo, za to pa smo v prvi vrsti odgovorni prav kuharji,« pravi Roševa.



Andrea Petrini o Ani Roš piše knjigo. Kulinarika v turistični ponudbi



»Kulinarika je eden ključnih elementov turistične ponudbe in veliko pripomore k promociji, prepoznavnosti in ugledu države. Slovenska turistična organizacija jo je v svoji strategiji trženja zgodb slovenskega turizma opredelila kot enega krovnih produktov našega turizma. Slovenija ima mnogo danosti, da postane še boljša in še bolj priljubljena destinacija, postavljena na svetovni zemljevid kulinaričnih popotnikov. Že zdaj jo tja umeščajo njeni izjemni posamezniki, kot so kuharske zvezde svetovnega kova in izjemni vinarji. Slovenija se lahko pohvali s kratko verigo lokalnih dobaviteljev – pri nas dobesedno velja 'z njive na mizo' – in kakovostnimi surovinami,« je dejala Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije. »Vesela sem, da smo uresničili prvi kulinarični dogodek v Sloveniji, na katerem skozi popotovanje s pomočjo priznanih slovenskih kuharskih šefov predstavljamo vrhunsko slovensko kulinariko in vina tujim kuharskim mojstrom, mnenjskim voditeljem in medijem.«