Kuharski talenti spet v Kranjski Gori

Potem ko so lani izjemno uspešno izvedli prvi mednarodni kulinarični festival v Kranjski Gori, ki je tja pripeljal več kot 40 tekmovalk in tekmovalcev iz šestih držav, je bila za organizatorje dogodka, hotelirsko družbo Hit Alpinea, možna samo ena pot. Dogodek bo postal stalnica na koledarju prireditev, naslednja pa bo med 8. in 11. majem v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora. Tekmovalci bodo kuhalnice prekrižali v različnih kategorijah in starostnih skupinah, ponovno pa bodo na sporedu priljubljena tekmovanja v kategoriji Magic box in tekmovanja v kulinarični artistiki, ki so še zlasti zanimiva za obiskovalce. »Odzivi na prvi festival so bili odlični, pohvale so deževale z vseh strani. Tekmovanje in spremljevalni dogodki, vse je teklo kot po maslu, kar je za premierni dogodek prava redkost,« je dejal vodja tekmovanja Boštjan Kovačič, sicer šef kuhinje enega izmed hotelov omenjene družbe. »Letos iščemo nadgradnje. Sodniki prihajajo kar iz osmih različnih držav, kar nedvomno prispeva k raznolikosti izkušenj, mnenj in ocen, gostimo tudi finale tekmovanja Tuševe kuharske zvezde.«



Prvi dan bo tako v znamenju Tuševe kuharske zvezde. S projektom v izobraževalnih ustanovah iščejo mlade kuharske talente in jih predstavljajo širši javnosti. Za obiskovalce bo tudi letos najbolj zanimiv dogodek, poimenovan Večerja s top 3 šefi, kjer bo mednarodna kuharska zasedba pripravila vrhunsko kulinarično doživetje in gostom ponudila večerjo s tremi hodi. Letošnji virtuozi v belem prihajajo iz Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Direktor družbe Hit Alpinea Kranjska Gora Fedja Pobegajlo v pričakovanju festivala pravi: »Za mnoge tekmovalce in sodnike iz tujine so taka tekmovanja prvi stik s krajem. Na nas pa je, da izkoristimo odlično priložnost, izkažemo gostoljubje in navdušimo obiskovalce, tako da nas bodo spet obiskali. Možnosti za kratek oddih ali aktivne počitnice je v Kranjski Gori na pretek, mi pa jim dodamo še kakšno zanimivo doživetje več.«