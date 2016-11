Kuharski navdih za vsak dan

Slovenski ljubitelji kulinarike so dobili najmanj dve zanimivi novosti, obe povezani z našim priznanim kuharjem Tomažem Kavčičem. Prva je, lahko bi rekli, Tomažev knjižni prvenec, kuharska knjiga Tomaž – Kuharski navdih za vsakdan, ki je nastala v sodelovanju s podjetjem Lidl Slovenija. Druga pa je rojstvo blagovne znamke, s katero želi Tomaž Kavčič ponesti slovensko kulinariko na svetovni zemljevid.



Tomaž Kavčič že dobri dve leti uspešno sodeluje s trgovsko družbo Lidl Slovenija, pri čemer je, kot pravi direktor nabave Andrej Vouk, sodelovanje med Tomažem in Lidlom že zdavnaj preraslo poslovne okvire. »Tomaževe vrednote so izjemno blizu našim, ki si jih prizadevamo uresničevati v odnosu do kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, lokalnega okolja in sodelavcev. Zato ne preseneča, da je Tomaž naš ambasador, s katerim sodelujemo pri več skupnih projektih,« je še dodal Vouk.



V knjigi, ki je nastajala zadnje tri mesece, je 92 novih receptov, ki so razdeljeni na 20 poglavij. Namesto tradicionalne razvrstitve na juhe, glavne jedi, solate in sladice, so poglavja v knjigi razdeljena glede na 20 sestavin, med drugim na meso, ribe, paradižnik, testenine, jagodičevje … Tomaž je namreč zagovornik preproste kuhinje, saj rad vztraja pri osnovnih sestavinah in njihovih prvinskih okusih, iz sestavin pa tudi črpa navdih za pripravo jedi. Za popestritev knjige poskrbijo njegove zgodbe in anekdote.

Kuharica bo v Lidlovih trgovinah na voljo od 17. novembra do 17. decembra, kupci pa jo bodo dobili kot darilo za zbrane kupone. Kupon prejmejo ob vsakem nakupu nad 20 evrov, za brezplačno knjigo pa jih potrebujejo pet.

Kruh in vino v Vipolžah



Ob predstavitvi kuharice je Tomaž Kavčič zbranim predstavnikom medijev razkril tudi svojo blagovno znamko oziroma koncept Kruh in vino, ki bo dobil svoj dom v Vili Vipolže. Zemono seveda ostaja Tomažev dom, v Vili Vipolže pa bodo kuhali ob posebnih priložnostih in za napovedane goste. Kavčičeva vizija je, da bi s Kruhom in vinom postavil slovenske jedi in vina na svetovni zemljevid, a to ne pomeni, da ne bo moč popiti tudi žlahtne kapljice iz tujine. Kot pove, bo 10 odstotkov vin v ponudbi tujih. Z dodatno lokacijo se obetajo nove zaposlitve – že zdaj na Zemonu urijo pet novih sodelavcev. »Gostom bomo postregli dobro hrano iz naših sestavin in kozarec vina, izbira jedi pa bo omejena na 10 do 15 različnih,« razloži osnovo koncepta.