Kuharska knjiga, stara 44 let, še vedno aktualna

Skoraj vsaka ženska je v življenju kdaj kupila kakšno kuharsko knjigo ali jo je dobila za darilo. Ne pustimo, da nas mine volja do kuhanja, če vzamemo v roke staro kuharsko knjigo, katere listi so porumeneli in ni nikjer nobene fotografije, kakšna naj bo pripravljena jed.



Recepti so lahko še vedno zelo aktualni in precej podobni tistim novim, ki poudarjajo, da gre za tradicionalno kuhanje s sodobnim pridihom.



Stara klasika



Italijanka Marcella Hazan je začela ustvarjati iz različnih kuharskih knjig, kar ji je omogočilo, da je s kombinacijo receptov ustvarila edinstvene okuse. Svoje znanje je prenašala naprej, tako da je ustanovila kuharsko šolo, leta 1973 pa je izdala kuharsko knjigo italijanskih receptov in jo pozneje uspešno promovirala v Veliki Britaniji in ZDA.



Velja, da je ta dva naroda naučila, kako se kuha italijanska hrana. Recepti niso zapleteni, poudarjajo detajle, njeno glavno sporočilo pa je, da naj se hrana pripravlja z rokami, in ne z različnimi napravami.



Zlata vredni nasveti



Nekaj njenih nasvetov se vsekakor splača zapomniti, čeprav se vedno najbrž ne bomo mogli ravnati po njih. Za pripravo obrokov izberemo sezonsko zelenjavo, ki naj bo vodilna. Pred kuhanjem jo za pol ure namočimo v hladni vodi, da se izločijo sledi zemlje.



Kuhamo jo, dokler se ne zmehča, vendar moramo paziti, da ohrani bogat okus in ne postane kašasta. Čebulo prepražimo tako, da jo damo v ponev s hladnim oljem in počasi segrevamo. Tako bo okus razvijala postopoma in bo mehkejša, kot če jo začnemo pražiti v vroči ponvi.



Pri izboru vrste testenin je pomembno, da zraven izberemo pravo omako. Če bomo pri tem uporabili česen, ga ne stisnemo, temveč sesekljamo. Poleg tega Marcella opozarja, da oljčno olje ni vedno najboljše za cvrtje. Če kuhamo jedi z nežnim okusom, je bolje uporabiti kombinacijo masla in rastlinskega olja.



Boljše od mamine kuhinje



Svojo izkušnjo z Marcello je opisal tudi Fergus Henderson, ki je v Londonu znan po svoji restavraciji, ki ima vsak dan drug meni. Spominja se, da je v njegovem otroštvu mama dobro kuhala, a ko je v hišo prišla Marcellina kuhinjska knjiga, so okusi postali še boljši.



Tako mu je v spominu najbolj ostala preprosta paradižnikova omaka, za katero potrebujemo kilogram svežih paradižnikov, 110 g masla, srednjo veliko čebulo, sol in četrt čajne žličke sladkorja.



Paradižnike operemo v hladni vodi, prerežemo jih na pol in kuhamo v pokritem loncu ali ponvi 10 minut.



Nato jih stisnemo in vrnemo v lonec, dodamo maslo, sol, sladkor in čebulo, ki smo jo olupili in prerezali na pol. Kuhamo v nepokriti posodi 45 minut, nato pa še odstranimo čebulo.



Njeno hrano bi lahko jedel vedno



Fergus je imel čast spoznati Marcello tudi osebno. Ko je izdala avtobiografijo, ga je prosila, naj za knjigo napiše spremno besedo. Povabila ga je na Florido, kjer je živela, da bo lahko poskusil njene testenine ali rižoto.



Pripravila mu je testenine z gobami in grobo sesekljano špinačo. Njegova ugotovitev je bila, da bi to lahko jedel vedno. Seveda, dokler na mizo ni prišla naslednja jed...