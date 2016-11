Kruha ne naredi moka, ampak roka

Večina nas dobro ve, kako je, ko gremo, po možnosti malo lačni, mimo pekarne in vonja po svežem kruhu preprosto ne moremo ignorirati.



Kot večkrat pravimo, da jemo z očmi, se nam hitro zgodi, da z nakupom količine pretiravamo. Tisto prvo štručko ali žemljico pojemo skoraj na vratih pekarne, vse drugo pa prinesemo domov. Samo upamo lahko, da se nam naslednji dan ne zgodi enako. Kruh pa se doma kopiči, in ko prinesemo novega, se starega seveda nihče več ne dotakne.



Dobre stare šnite



V moji mladosti smo doma večkrat naredili ocvrte šnite, kot smo rekli kruhovim rezinam. Star kruh smo narezali na rezine, ga pomočili v mleko, nato v razžvrkljano jajce in ocvrli v vročem olju.



Ko so bile šnite pripravljene, smo po njih potresli še malo sladkorja in za večerjo ali zajtrk je bilo poskrbljeno. Osnovno različico lahko malo nadgradimo. Na rezine namažemo marmelado ali jih prelijemo z medom in po njih potresemo oreščke. Tisti, ki niste veliki sladkosnedi, pa boste ugotovili, da so rezine prav okusne tudi s šunko in sirom.



Nepozabne sladice



Če malo pobrskamo po kuharskih knjigah, revijah z recepti ali po spletu, bomo našli precej receptov, po katerih lahko star kruh porabimo tudi v sladicah. Ste že kdaj poskusili kruhov narastek z rozinami in orehi?



Priprava je preprosta, poleg treh osnovnih sestavin pa bomo potrebovali le še nekaj tistih, ki jih imamo vedno pri roki. V manj kot uri lahko pripravimo še eno sladico: Tristo gramov kruha narežemo na rezine. Zmešamo 6 dcl mleka, 2 jajci, 100 g sladkorja, nekaj kapljic arome vanilja in ruma ter čajno žlico limonske trave v prahu. S tem prelijemo kruh in pustimo stati 15 minut, nakar premešamo in vlijemo v pekač. Pečemo približno 30 minut na 180 stopinjah C. Ohlajeno pecivo lahko premažemo z marmelado ali čokoladnim namazom.



Samostojna jed ali priloga



Vedno sem komaj čakala, da bodo za kosilo kruhovi cmoki, čeprav so se včasih malo razkuhali. Star kruh zrežemo na majhne koščke. Na maščobi popražimo čebulo in kruh, dodamo lahko tudi slanino ter vse skupaj še malo popečemo. Ko se ohladi, zmes v skledi prelijemo z jajci, ki smo jih razžvrkljali v mlačnem mleku, in kislo smetano. Dodamo še sesekljan peteršilj, sol in toliko moke, da se bodo cmoki lepo oblikovali. Kuhamo jih v slanem kropu, približno 10 minut. Če jih bomo postregli kot samostojno jed, jih zabelimo z drobtinicami, sicer pa so okusna priloga golažu ali kakšni drugi mesni omaki.



Italijanska solata



Star kruh lahko porabimo tudi v okusni italijanski solati. Narežemo ga na kocke in damo v ogreto pečico, da se zlato rumeno zapečejo in postanejo hrustljave. V skledo damo narezane kumare, paradižnike, čebulo in kruhove kocke. Dodamo še na kolobarje narezane olive. V drugi skledi pripravimo solatni preliv iz kisa, olja, sveže mletega popra, soli in sesekljanih inčunov.



Solato prelijemo s prelivom in pustimo stati 15 minut, da se sokovi dobro premešajo med seboj. Nato dodamo sveže liste bazilike in vse skupaj še enkrat dobro premešamo.