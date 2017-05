Kremni jagodni sladoled

Jagode so odličen sadež proti utrujenosti, krepijo imunski sistem, razstrupljajo telo in vsebujejo veliko vitamina C. Po količini antioksidantov se uvrščajo najvišje v primerjavi z drugim sadjem. Vsebujejo snovi, ki delujejo proti depresiji in povečujejo serotonin, hormon sreče. Zelo jih priporočajo nosečnicam, ker varujejo otroka pred toksini, seveda to velja le za ekološko pridelane jagode.

Pripravimo, preden začnemo:



strojček ali skledo za pripravo sladoleda.

Sestavine

pločevinka kokosovega mleka

košarica jagod

3 datlji

pol žličke vanilje v prahu

Kako se lotimo?



1. Pločevinko kokosovega mleka obrnemo na glavo in postavimo v hladilnik čez noč.



2. Ko pločevinko odpremo, odlijemo kokosovo vodo in jo uporabimo v smutiju ali kakšni omaki. Gosto kremo, ki je ostala na dnu, preložimo v blender.



3. Jagode očistimo, odrežemo peclje in narežemo na četrtine. Datlje izkoščičimo.



4. Vse sestavine zmešamo v gladko kremo. Prelijemo v večji kozarec in postavimo v hladilnik za vsaj dve uri, da se krema ohladi.



5. Ohlajeno kremo vlijemo v strojček za sladoled in počakamo, da zamrzne. Tudi če ga nimamo, lahko naredimo domač sladoled, verjetno pa bo malo trši in z drobnimi kristali. V večjo stekleno ali kovinsko posodo, primerno za zamrzovanje, vlijemo kremo in jo postavimo v zamrzovalnik. Ko se začne strjevati, vsake pol ure dobro premešamo z močno plastično žličko, pri tem pa sladoled potiskamo ob stene posode. Če preveč zamrzne, ga pred uporabo postavimo v hladilnik in preverjamo, kdaj se toliko stopi, da ga lahko premešamo. Takoj ponudimo.