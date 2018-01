Kralj žara, Ljubljana

Mesoljubci obožujejo žar. Zanje je čisto pravi ameriški barbecue s keramičnimi žari kamado joe in dimljenimi posebnostmi prispodoba nebes, "zemljevid" govejega in svinjskega mesa, ki visi na steni, pa njihova biblija, ki jo bolj ali manj znajo na pamet. Kralj žara je po selitvi s Trubarjeve v središču Ljubljane, med gurmani pa je svojo mesto že zdavnaj dobila njihova spletna in tudi fizična trgovina na Litostrojski s ponudbo žarov, pripomočkov za žar in mesa. Kot pravijo, je njihova vizija dvig kulture peke na žaru. Zato na Akademiji peke na žaru učijo, kako najbolje izkoristiti žar.

Zaokrožena penina bjana rose iz kleti Mirana Sirka nam ni le odprla apetita, ampak je z aromami rdečega jabolka, maline in češenj ter svežino lepo pospremila tudi karpačo argentinskega črnega angusa. Postrežejo ga z oljčnim oljem, balzamičnim kisom, soljo in poprom. Perfektno! V kuhinji so nas navdušili, ker ga niso pretanko narezali in ker ni bil zamrznjen. S polno aromo je napolnil usta in zaradi svežine balzamičnega kisa je bjana rose koketirala z njim. Ocvrte perutničke, posute z zeleno mlado čebulo in arašidi, so potunkali v sladko sojino omako. Pozor, krožnik ni za fine dame, saj se omaka rada pocedi po bradi in roki, a sočnost hrustljavih perutničk je tega vredna. Polni in bogati sivi pinot Marjana Simčiča, 2016, jih je očarljivo podprl. Njegova barva nakazuje, da je bilo vino v kontaktu s kožicami, s sadnostjo in rahlo grenkobo mandlja pa je poskrbelo za čudovito ravnotežje s perutničkami.

Ocena okusojedcev vrsta ponudbe: restavracija hrana, vino: 9 postrežba: 8 cena/kakovost: 9 vtis skupaj: 8,6

Ribeye irskega goveda angus je dokazal, da je irsko meso svetovno znano zaradi mehkobe in izjemnega okusa, ne nazadnje zaradi dolge pašne sezone. Odlično pečeno meso je bilo samo rahlo soljeno, tako da se je izrazil prvinski okus. Steak omako s suhimi slivami, gorčico, kečapom in jabolčnim kisom smo ignorirali, saj nismo hoteli zabrisati okusa mesa. Smo pa zraven naročili bučke na žaru, posute s feta sirom in metinimi lističi, začinjene z limonovim sokom, gorčico in peteršiljem. Centimeter debela bučka je bila le toliko popečena, da je prinesla aromo dima, ohranila pa je sočnost. Argentinski terrazas malbec, 2010, je bil v ustih čisti žamet. Arome višnje, robide, tobaka, čokolade, posušenih sliv... so se odpirale iz minuto v minuto in gladile grlo.

Kralj žara BBQ Restaurant Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 232 09 90

Splet: restaurant.kraljzara.si, restaurant@kraljzara.si

urnik: Od ponedeljka do četrtka med 12. in 22. uro, ob petkih in sobotah do 23. Ob nedeljah zaprto.

degustacijski meni: Ne.

vinska klet: Čez 50 etiket.

Pujskove kračice z vloženimi kumaricami in rdečo čebulo, majonezno omako in vasabijem so nam lepile usta. Meso se je topilo v ustih, dimne note smo dopolnili s Šturmovim modrim pinotom, 2015, z njegovo sadnostjo, svežino in mehkimi tanini. Pujskova mlečnost se je ujela z mlečnostjo krompirja s smetanovo kremo.



Cheesecake je iz Lude, skuta in vanilja sta s svojo svežino in aromatičnostjo pustili lep pookus.



Ko smo komaj 20-letnega Roka Stubičarja, sicer študenta BIC Ljubljana, povprašali, kako v kuhinji ravnajo z mesom, je ponovil šefovo misel: dobro meso je kot lepa ženska. Lahko je slabo oblečena, a je še zmeraj lepa. Zato je pri njih na prvem mestu kakovost mesa.