Kostanj za kosilo

Pri znancih sem včeraj dobila krasen recept za pečen kostanj, ki sem ga takoj preizkusila in ga že delim z vami. Super se zapeče, lupina poči in se malo odpre, ravno prav, da ga lažje lupiš. Recept je zelo preprost. Kostanj opereš, zaliješ z mrzlo vodo in daš kuhat. Takoj ko zavre, ga lepo odcediš, nato pa zgoraj križno zarežeš. Ni treba, da si opečeš prste na vročem kostanju, lahko počakaš, da se malo ohladi. Streseš na pekač in postaviš v že ogreto pečico (220 stopinj) za slabe pol ure. Kostanj se super zapeče, lupina poči in se malo odpre. Še vročega najprej zavijem v krpo in pomencam. Zdi se mi, da je treba tako narediti s pečenim kostanjem v vsakem primeru; morda je le stvar navade, nedvomno pa ostane dlje topel. Iz vedno bolj umazane krpe se jemlje le po eden ali dva, lupi in sproti je.



Že nekaj časa sanjam o odprtem ognjišču, takšni veliki posodi z žerjavico na dnu, ki jo postaviš na vrt in povabiš prijatelje, da se zberejo okrog plamenčkov. Predstavljam si, da bi nad takšno žerjavico odlično spekla kostanj, resnici na ljubo pa je takšen iz pečice bistveno boljši, manj zažgan, sploh ni trd do polovice, pa še črnih prstov nimaš. Morda je le malo manj romantično.



Upam, da bomo peko po tem receptu s predkuhanjem še ponovili. Slišim, da je kostanja malo in da se je sezona nabiranja že zaključila. Nekaj sem jih rešila pred degustatorji poskusne peke in jih uporabila za kosilo, skupaj z bučo, rdečo čebulo in timijanom. Dokaj težka kombinacija sladkih okusov se je ujela s testeninami, ki sem se jih spomnila iz otroštva – z makarončki in drobtinami. Posodobila sem jih z gomasiom, posipom iz praženega sezama, ki nadomesti sol in doda skrivnosten odtenek, zato ker ga nihče ne prepozna v tako navadni jedi. Jesensko kosilo je bilo precej škrobnato in nasitno, ampak zima šele prihaja in je treba narediti malo (ne preveč!) zaloge.

Gomasio je drobljen pražen sezam, pomešan s soljo, ki se v postopku priprave prepoji s sezamovim oljem. Z njegovo uporabo zmanjšamo količino soli v jedi, kar je ena izmed skrivnosti zdrave japonske kuhinje. Gomasio je pomemben v makrobiotični prehrani, ki tej mešanici pripisuje sposobnost, da razkisa telo bolj kot kar koli drugega. Razmerje med soljo in sezamom je različno, običajno ena proti pet, v makrobiotičnem jedilniku pa tudi ena enota soli proti dvajsetim enotam sezama.

Jesenska jed

Za štiri

250 g pečenega kostanja

hokaido buča (približno 1 kilogram)

rdeča čebula

oljčno olje

muškatni orešček

sol

svež timijan

400 g testenin

2 žlici krušnih drobtin

olje nevtralnega okusa (sončnično olje, kokosova maščoba...)

gomasio za posip



Pečen kostanj olupimo. Nič zato, če se kakšen podrobi. Bučo prerežemo, z žlico očistimo mehko sredico, nato neolupljeno narežemo na večje kose. Čebulo narežemo na tanke rezine. Popražimo jo na olju, solimo, ko se zmehča, dodamo bučo. Zmanjšamo temperaturo in pokrito dušimo do mehkega. Če je treba, podlivamo z vročo vodo ali jušno osnovo. Proti koncu kuhanja v ponev naribamo muškatni orešček in vmešamo osmukan timijan.



Testenine skuhamo v rahlo slani vodi, ki smo ji dodali žlico maščobe. V ponvi na precej maščobe prepražimo drobtine ter vmešamo res dobro odcejene testenine. Dosolimo z gomasiom. Če ga ne uporabimo, vodo za kuhanje testenin bolj solimo.



Gosto omako s kostanjem in bučo ponudimo s popraženimi testeninami. Jed naj bo vroča.