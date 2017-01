Kosilo za manj kot 10 evrov: česnova juha, svinjska pečenka, panakota

Saša Balen je uslužbenka v gradbenem podjetju Pirc Gradnje, d. o. o., iz Ljubljane. V prostem času se rada ukvarja z zelišči in začimbami, ki jih suši in iz njih pripravlja odličen domači čaj, nekatere pa namoči tudi v žganje. Kuha že od mladih nog, in to prav vse, in najraje poje domače ajdove žgance ter pehtranovo potico. Sprehod po tržnici ji da posebno zadovoljstvo in energijo. Kuhala je v gostilni Vrbinc v Peruzzijevi ulici v Ljubljani.



Česnova juha

3 stroki česna 1,00 €

1 čebula 0,20 €

1 mala čabata 0,50 €

2 dl sladke smetane 0,44 €

sol, poper

50 g mandeljnov 0,80 €

peteršilj

olje 0,12 € Skupaj: 3,06 €



Svinjska pečenka

800 g svinjskega vratu 3,00 €

sol, poper

česen 0,25 €

rdeča mleta paprika 0,18 €

malo timijana

1 korenček 0,30 €

1 bučka 0,20 €

1 čebula 0,20 €

1 paprika 0,25 €

gustin

olje 0,20 €



Skupaj: 4,58 € Panakota

0,5 l sladke smetane 1,10 €

0,5 l mleka 0,32 €

100 g sladkorja 0,09 €

1 vrečka vaniljevega sladkorja 0,14 €

0,25 g želatine v prahu 0,80 € Skupaj: 2,45 €

Česnova juha



Stroke česna pečemo v pečici na 180 stopinj C 30 min. Pečen česen olupimo. Mandeljne narežemo na lističe in jih suho prepražimo.



Na olju prepražimo nasekljano čebulo, zalijemo s smetano in počakamo, da zavre. Dodamo olupljen česen, prepražene mandeljne, koščke narezane čabate (dodamo jo, da se juha lepo zgosti), sol, poper in zmešamo. Po potrebi zalijemo z vodo in kuhamo še 10 minut. Na koncu dodamo nasekljan peteršilj.



Svinjska pečenka



Vratovino natremo z začimbami (sol, poper, timijan, rdeča paprika), namažemo z oljem in pustimo čez noč v marinadi. Naslednji dan damo v pekač marinirano vratovino, očiščeno in na grobo narezano zelenjavo ter malo vode. Pečemo na 170 stopinj C eno uro. Vzamemo iz pečice in pustimo 10 minut stati, da se pečenka umiri. Narežemo na poljubne rezine, dolijemo nekaj vode ter pečemo še 20 do 30 minut. Vodo in zelenjavo odlijemo v drugo kozico in zmešamo s paličnim mešalnikom, dosolimo po potrebi in zgostimo z gustinom. Meso lahko postrežemo porcijsko z različnimi prilogami ter prelijemo z naravno omako, ki smo jo prej pripravili z mešalnikom. Zraven ponudimo pražen krompir ali kuhan riž.



Panakota



Vse sestavine razen želatine stresemo v kozico in zavremo. Želatino namočimo v hladni vodi, ko se napne, jo segrejemo v mikrovalovni pečici (pol minute) in zmešamo, da se enakomerno raztopi. Vlijemo jo v zavrelo mleko in smetano ter dobro premešamo. Vlijemo v model in postavimo v hladilnik za nekaj ur, da se strdi, najbolje čez noč. Zraven postrežemo vroče gozdne sadeže ali kateri drugi preliv.