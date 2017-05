Kosilo: Juha iz stebelne zelene in špinače, panzerotti, čokoladni sufle

Martin Rotovnik, dizajner iz Ljubljane, se že vrsto let ukvarja predvsem z grafičnim in spletnim oblikovanjem. Je tudi kuharski zanesenjak in ljubitelj dobre hrane. Uživa v različnih kombinacijah novih okusov, ki jih povezuje in preizkuša doma. S partnerico Moniko se uspešno preizkuša v otroški hrani, saj redno pripravlja jedi za svoji dvojčici Kajo in Mio, ki sta tudi najboljši ocenjevalki.



Juha iz stebelne zelene in špinače

200 g stebelne zelene 0,50 €

200 g špinače 0,60 €

sol, poper

1 strok česna 0,25 €

50 g masla 0,14 €

180 g kisle smetane 0,80 €

150 g kruha 0,30 €

Skupaj: 2,59 €



Na maslu prepražimo strt česen, dodamo narezano stebelno zeleno in oprano špinačo. Prepražimo in dodamo vodo, da se zelena skuha. Zmešamo s paličnim mešalnikom, dodamo še malo vode, po potrebi začinimo in dodamo smetano. Pokuhamo in počakamo, da se smetana razpusti. Ko juho serviramo, jo posujemo s kockami svežega kruha.



Panzerotti

200 g listnatega testa 0,46 €

1 jajce 0,14 €

50 g moke 0,04 €

rožmarin ali bazilika za posip

Za nadev:

100 g kuhanega pršuta 0,90 €

1 svež paradižnik 0,45 €

100 g naribanega sira (mehkega) 0,70 €

sol, poper

Skupaj: 2,69 €



Kuhan pršut narežemo na drobno, dodamo nasekljan paradižnik, nariban sir, malo začinimo s porom, narahlo premešamo in z nadevom napolnimo lunice. Namesto kuhanega pršuta lahko uporabimo kranjsko kolobaso ali mortadelo. Namesto listnatega testa lahko uporabimo testo za pico.



Testo na tanko razvaljamo in oblikujemo manjše kroge, ki jih namažemo z žvrkljanim jajcem. V sredino kroga vstavimo nadev, testo prepognemo, da dobi obliko lunice. Prepognjene lunice premažemo s preostalim žvrkljanim jajcem in posujemo s posipom (rožmarin, bazilika, origano). Damo v pekač na peki papir in postavimo v pečico na 180 stopinj C za približno 15 minut.



Čokoladni sufle

250 g jedilne čokolade 2,00 €

160 g masla 1,00 €

25 g masla za modelčke 0,17 €

5 jajc 0,70 €

50 g sladkorja v prahu 0,12 €

70 g moke 0,05 €

Skupaj: 4,04 €



Čokolado naribamo ali narežemo na koščke in jo raztopimo, dodamo maslo, fino premešamo, da se raztopi v gladko zmes. Jajca prežvrkljamo, dodamo moko, sladkor v prahu, premešamo, da ni grudic, in vmešamo skupaj z raztopljeno čokolado. Tekočo zmes vlijemo v namaščene modelčke. Pečemo na 190 stopinj C okoli 8 do 12 minut. Masa mora biti z zunanje strani zapečena, znotraj pa tekoča. Postrežemo lahko mlačne ali ohlajene.