Ko zadiši po belokranjskih dobrotah

Belokranjci, ki so znani po svoji gostoljubnosti, s ponosom ohranjajo kulinarično izročilo prednikov, na to pa prisegajo tudi v restavraciji Štajdohar, ki stoji v Kanižarici, v bližini mestnega jedra Črnomlja ter krajinskih parkov Lahinja in Kolpa, nedaleč od ceste, ki vodi do mejnega prehoda Vinica in naprej na Hrvaško.



»Gostje, sploh tisti od drugod, po navadi povprašajo po jedeh, ki so značilne za naše kraje, hišnih specialitetah in tudi po domačih vinih, zato pri nas strežemo izključno belokranjska vina različnih vinogradnikov. Najbolj priljubljena so belokranjec, metliška črnina in modra frankinja, seveda pa imamo tudi cviček,« se nasmehne Jana Štajdohar, vodja strežbe, sicer še aktualna kraljica metliške črnine, ki je v lokalu desna roka očeta Janeza Štajdoharja, ki je lastnik in direktor podjetja. V delo gostinstva je vpeta tudi njegova žena Jožica, ki skrbi za papirologijo, po potrebi pa pomaga še hčerka Eva.



Okusi Bele krajine



Janez, ki se je gostinstvu na mamino prigovarjanje zapisal pred štirimi desetletji, je svojo obrt začel pred dobrimi tremi desetletji, sprva kot najemnik, lokal je imel v najemu celo v Stinici na hrvaški obali, vojna pa je začrtala novo smer njegove gostinske dejavnosti, v letu 1990 je ustanovil podjetje Štajdohar, d. o. o., in že takrat so začeli pripravljati hrano za podjetja, v letu 1997 pa so kupili Gostinstvo Bela krajina Črnomelj, s čimer so postali največje gostinsko podjetje v Beli krajini. Zdaj pripravijo več kot tisoč obrokov na dan, hrano dostavljajo v številna belokranjska podjetja. V novi zgradbi, ki je nastala zaradi potreb po večjih prostorih za zaključene skupine, uspešno poslujejo 12 let, celotno podjetje skupaj s poslovnima enotama v Ivančni Gorici in Črnomlju pa zaposluje 25 ljudi.



V gastronomski ponudbi turistične destinacije Bele krajine je restavracija uvrščena med reprezentančne lokacije konferenčnega, poslovnega in rekreativnega turizma, ima velik parkirni prostor, primerna je za manjše in večje skupine, saj lahko sprejme do 350 gostov, poleti pa je na voljo še terasa za 50 ljudi. »Kulinarična ponudba je prilagojena potrebam zdravega prehranjevanja. Temelji na živilih domačega izvora, kjer ponudba poleg belokranjskih jedi vsebuje klasične tradicionalne jedi, ribje, zelenjavne ali jedi za sladokusce. Med gosti je zelo priljubljena plošča Štajdohar, ki združuje štiri vrste mesa: junečji ramstek, piščančji file, zarebrnica na žaru in svinjski zrezek v gobovi omaki, seveda z zelenjavo in obveznimi ajdovimi in sirovimi štruklji. Sicer pa v lokalu sami pripravljamo kruh, rezance, štruklje, belokranjske pogače, tudi sladice, saj imamo zaposlena dva slaščičarja,« našteva Janez in doda, da so izziv našli tudi v povezavi belokranjskih gostincev v projekt Okusi Bele krajine, v katerem sodelujejo še gostilna Müller, gostilna Pezdirc, gostilna Veselič, gostilna Kapušin, gostilna Badovinac in hotel Bela krajina.



Seveda na jedilniku restavracije Štajdohar ne manjka niti odojkov in jagenjčkov, tako značilnih belokranjskih jedi, ki pa jih tu pripravijo na bolj sodoben način. Med gosti je dobro sprejeta jagenjčkova zarebrnica v vinski omaki, gre za omako iz metliške črnine, h kateri se prilegajo štruklji in druge zelenjavne priloge, med belokranjskimi jedmi pa zagotovo izstopajo belokranjska povitica, katere osnova sta vlečeno testo in skuta ter smetana, pa belokranjska šara, enolončnica, ki vsebuje sezonsko zelenjavo in suho meso, gostje in obiskovalci Bele krajine pa so navdušeni tudi nad belokranjskim cvrtjem, ki so ga med drugimi kulinaričnimi dobrotami tu spoznavali udeleženci dobrodelnega potovanja Z vlakom v Belo krajino, pobudnica katerega je bila prav Jana Štajdohar, kraljica metliške črnine.