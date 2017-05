Ko ješ, sta sita dva

Ljudsko kuhinjo Pod strehco v Ljubljani je po Tomažu Kavčiču obiskal še en kuharski mojster, znan po tem, da je najmlajši v državi dobil strokovni naziv kuharski mojster – Lojze Čop je bil takrat star le štiriindvajset let. V ljudski kuhinji so veseli vsake tovrstne podpore, s čimer vse bolj dokazujejo, da gostilnica res postaja kuhinja za vse ljudi, pravi Simona Škafar, ki v zavodu skrbi za odnose z javnostmi. Na ta način namreč še lažje uresničujejo svoje temeljno poslanstvo, pomoč socialno ogroženim. Lojze Čop je ob obisku pripravil ajmoht s svinjskim mesom in čemaževimi vlivanci. Za ajmoht se je odločil, ker gre za tradicionalno domačo jed iz okolja, od koder prihaja, je pojasnil Lojze, ki je goste in prostovoljce očaral ne le s hrano, temveč tudi s svojo prisrčnostjo in prijaznostjo.



Čeprav v ljubljanski ljudski kuhinji Pod strehco strežejo za pultom, kot je to običajno v javnih kuhinjah, Lojze ni mogel iz svoje kože in je, ko je le utegnil, skočil med goste. Z njimi se rad druži tudi v domači družinski gostilni Pr Čop v Podkumu, kjer gosta sprejmejo s toplim objemom, dame pa so deležne tudi poljuba. Vse sestavine, ki jih uporabljajo, so domače, lokalne, tudi iz bližnjega gozda.



Pod strehco lahko obiščete vsak delovni dan med 7.30 in 16. uro. Hrano strežejo med 10. in 15. uro. In ne pozabite, ko pri njih pojeste kosilo za tri evre, omogočite obrok eni osebi v stiski.