Kmečki hram, Ljubljana

Začnimo enkrat na koncu, pri najslajšem. Tako dobrega jabolčno-skutnega zavitka že dolgo nismo jedli, zato smo enega odnesli domov. Sočen, ravno pravo razmerje jabolk in skute, ki daje prijetno svežino. Tako božansko je dišal po maslu in cimetu, da se mu niti nesladkosned ne more upreti.

Kmečki hram je prava domača, družinska gostilna. Prostor, pregrajen z majhnimi kozolci, lesene klopi, ne preglasna narodno-zabavna glasba, zelo zgovoren natakar in tipična ponudba, od pečenk in piščanca, krač, domačih kolin do bolj sodobnih krožnikov. Poskusili smo nekaj jedi s sezonskega menija, od kolin pa smo izbrali tipičnega predstavnika – krvavico s kislim zeljem, ocvirki in ajdovimi žganci. Bila je sočna, lepo začinjena, ocvirki so hrustali v ustih. Všeč nam je bilo ne pretirano kislo zelje, ki se je odlično ujelo s sladkastozemeljskim okusom ajde. Za predjed smo izbrali dimljene gosje prsi, ki so jih narezali na motovilec in postregli s hruškami, orehi in parmezanom. Dimne note prsi so se lepo prepletle z mlečnostjo orehov, slanostjo parmezana in sladkobnostjo hruške. Nadaljevali smo z zelo dobrim govejim jezikom v omaki z jurčki in popečeno polento. Jezik je bil sočen, voljen, jurčki hrustljavi – čeprav so bili zamrznjeni, so bili lepo pečeni in prav nič vodeni. Ob obeh krožnikih smo pili Verusov sauvignon 2016. Sveže vino, polno arom belega cvetja, bezga, tropskih sadežev, citrusov, srednje dolgega pookusa je lepo dodalo svežino in potrdilo, da klet Verus zna narediti pitno, dopadljivo vino.

Ocena okusojedcev vrsta ponudbe: gostilna

hrana, vino: 8

postrežba: 7

cena/kakovost: 8

vtis skupaj: 7,6

Pri glavnih jedeh smo se odločili za pečene račje prsi na pireju z rukolo, zraven so postregli popečeni treviški radič in parmezanov hrustavček. Izredno lepa kombinacija! Ravno prav pečene prsi, v sredini mehke, še roza, kožica pa hrustljava. Tem sladkastim okusom se je odlično prilegla grenkoba radiča, kremnost in sladkoba pireja in hrustljavost popečenega parmezana. Drugi glavni krožnik je bila svinjska ribica s kostanjem in mocarelo v žajbljevi omaki in kruhovim cmokom. Meso je bilo mehko in sočno, koščki kostanja v omaki pa so s svojo sladkobnostjo prijetno blažili močno žajbljevo omako. Zraven se je prilegla polna skleda hrustljave sveže mešane solate. V kozarec so nam nalili cabernet sauvignon 2016 Antona in Jožka Mavriča. Malo podhlajeno vino je potrebovalo nekaj minut, da ponudi arome črne češnje, borovnice, robide, in čeprav je bil letnik 2016, torej mlado vino, so bili tanini mehki, zaokroženi. Odlično je pospremilo tako račko kot svinjsko ribico.

Decembra je Kmečki hram praznoval četrt stoletja obstoja. Danes ga vodita brata Aleš in Silvo Babnik. Gostilno so ustanovili starši, pri tem jim je zelo pomagala mamina sestra, ki je vodila kuhinjo. Ne bo vam žal, če boste zavili k njim. Iz Kmečkega hrama boste namreč odšli prijetno siti in zadovoljni.

Kmečki hram