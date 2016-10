Kaj bi rekli, če bi pred vas postavili kavo, kornet za sladoled in čokolado? Prikimavate, da se sliši dobro? In tudi je, vsaj če sodimo po številnih odzivih na trend, ki je združil najbolj priljubljen napitek na svetu, kavo torej, in kornete za sladoled.



Ti so skodelica za kavo, kavo z mlekom, kapučino... kar koli pač že pijete. Da je vse še bolj okusno, je kornet z notranje strani oblit s čokolado. Ne z eno plastjo, pač pa štirimi! A pozor: zgolj deset minut ima tisti, kdor naroči kavo v kornetu, potem začne kornet razpadati, in namesto da bi uživali v omamnem okusu, topel napitek steče po roki. Če se kaj takega zares primeri, vam ostane vsaj kornet, ki ga lahko pohrustate. Trikov je seveda več: za kaj takega seveda ne pridejo v poštev tanki bledi korneti, ampak oni debelejši, sladki jim radi pravimo, ki še najbolj spominjajo na belgijske vaflje.



Grind Coffee Compan, majhna kavarna iz južnoafriškega Johannesburga, trdi, da je kombinacija njihov zaščitni znak. Dayne Levinrad, ki se je je domislil, pravi, da je bilo treba veliko načrtovati, pravi Levinrad: »Kornet je bil pretanek. Potem smo kupili svoj aparat in začeli delati kornete, uporabljali smo različne vrste moke, a čokolada se je še vedno hitro stopila... Nismo si smeli privoščiti curljanja.« A jim je uspelo in izdelek so patentirali. Kava v kornetu pa je tudi spletna uspešnica. Levinrad je hotel združiti internetno ljubezen do kave in družabne medije. In očitno še kako deluje: užitna skodelica s kavo je še kako fotogenična, kar dokazuje nešteto fotografij na instagramu in drugih družabnih omrežjih; če smo bolj natančni – kar milijon fotografij je bilo objavljenih na instagramu v le petih mesecih!