Kako otroke prepričati, da bodo jedli zelenjavo

200 g ječmenove kaše

dober liter zelenjavne osnove

40 g masla ali olja

100 g čebule

50 g korenja

50 g zelene (gomolj)

50 g pora

50 g peteršilja (koren)

sol

bazilika

10 g peteršilja (list)

parmezan

Ječmenovo kašo skuhamo v zelenjavni osnovi. Odcedimo jo in ohladimo.



Zelenjavo očistimo in narežemo na kocke, por na kolobarje, čebulo pa sesekljamo.



Na segretem maslu sotiramo sesekljano čebulo, dodamo narezano zelenjavo, še malo sotiramo, zalijemo z zelenjavno osnovo in dušimo, da se okusi povežejo.



Primešamo kašo, dodamo baziliko in dobro pregrejemo. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in serviramo kot prilogo. Če postrežemo kot samostojno jed, lahko potresemo s parmezanom.

Brodet

Za 5 oseb:

2 kom osliča (brez glave)

180 g lignjev

5 kom filejev morske ribe (po izbiri)

250 g čebule

50 g korenja

25 g zelene

80 g paradižnika (konkase ali pelati)

75 ml oljčnega olja

5 strokov česna

8 kom oliv

35 ml belega vina

sol, poper, rožmarin, limona, bazilika, lovor, mleta rdeča paprika

pol litra zelenjavne osnove

Polenta:

150 g polente

50 g skute

25 g bučk

50 g paprike (rdeče)

Ribe očistimo, posolimo in pokapamo z limono ter opečemo na maščobi ali v pečici.



Na isti maščobi zasteklenimo čebulo, dodamo naribano korenje, zeleno ter še nekaj časa pražimo. Dodamo česen, paradižnik, zalijemo z vinom in vodo ter dodamo vse začimbe in na koncu še narezane lignje.



Ko omaka dobro prevre, dodamo opečene ribe zavremo in odstavimo.



Serviramo s polento. Pripravimo jo tako, da v vrelo vodo dodamo sol in skuto, zakuhamo polento in pred koncem kuhanja dodamo na kockice narezano in prepraženo papriko ter bučke.

Pečena kaša



Za 1 pekač ali za 8 do 10 kosov:

250 g prosene kaše

1 l mleka

160 ml kisle smetane

160 ml smetane

130 g masla

6 ali 7 jajc

30 g sladkorja

1 strok vanilje

3 jabolka

600 ml soka jabolk

160 g suhih sliv

60 g cvetličnega medu

mleti cimet, mleti klinčki

60 g slivove marmelade

sol

Proseno kašo skuhamo v vrelem slanem mleku z dodatkom vaniljevega stroka, cimeta in klinčkov. Ohladimo.



Ohlajeni dodamo kislo smetano, smetano, naribana jabolka, raztopljeno maslo, rumenjake in vse druge začimbe. Na koncu dodamo trd sneg iz beljakov in sladkorja, narezane slive in sok jabolk, na rahlo premešamo in vlijemo v pomaščen pekač.



Damo peč v pečico, ogreto na 175 stopinj Celzija. Pustimo 35 minut.



Ko je pečeno, po vrhu premažemo s slivovo marmelado, ki smo ji dodali malo cimeta v prahu. Kašo lahko postrežemo hladno ali toplo.