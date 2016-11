Kaj naj bo na mizi za martinovo

Da k mlademu vinu, ki ga je iz mošta naredil sveti Martin, spada perjad, je zakoreninjeno v naših predstavah, a ne bo pa prav nič narobe, če za praznični obrok pripravimo drugo meso.

Za martina spečemo gos ali drugo perjad, dovoljena je celo svinjska pečenka ali govedina, z bogatimi prilogami pa brez težav nasitimo tudi tiste, ki jim pečenka ne diši. Le pripravimo jih posebej. Meso je najbolje kupiti pri kmetu, pri prilogah ne skoparimo s sezonsko zelenjavo in sadjem, korenjem in bučami ter jabolki in slivami, za juho pa izberemo kostanj.



Nižanje in dviganje sonca



Gos ni povsem naključna izbira, v simboličnem smislu je namreč solarna žival, povezana z gibanjem sonca. Martinova gos tako označuje nižanje sonca, božična pa njegov skorajšnji dvig. Simbolizira tudi zdravilno moč in čuječnost, vsi pa poznamo legendo o tem, da so gosi izdale svetega Martina in zato morajo na njegov god umreti.



Da k mlademu vinu, ki ga je pravkar iz mošta naredil sveti Martin, spada prav perjad, je skorajda zakoreninjeno v naših predstavah, ker pa moramo biti pri izbiri jedi prilagodljivi, in tudi nekoč so morali biti, gosi se pač niso pasle po vsakem dvorišču, ne bo prav nič narobe, če za praznično večerjo pripravimo drugo meso. Samo da bo pečenka. Malce smo pobrskali po starih prazničnih jedilnikih po različnih krajih Slovenije in res smo ugotovili, da se Martin najraje pokrepča z gosjo, no, tudi drugih pernatih živali se ne brani. Raca in kokoš sta prav tako dobra izbira, sladokusci pa prisegajo na kopuna, to je skopljen petelin, ki ima po zagotavljanju poznavalcev prav poseben, nezgrešljiv okus.

Nekateri niso za perjad

Kdor ne mara perjadi, lahko mirno pripravi tudi drugo meso, svinjino ali govedino pa zajca in celo ribe. Tako kot na Krasu, kjer so nekoč martinovali z zarebrnicami, klobasami in ocvrtimi sardelami, na Goriškem so pekli petelina ali raco, v Brdih pa purana, petelina ali domačega zajca, Istrani so prisegali na domačo kokoš, Belokranjci pa so postregli petelina ali kokoš.



Tudi divjačina se je znašla na jedilniku, tako so gospodinje v Brdih s kostanjem nadevale fazana. Morda najbolj prefinjena perjad je kopun, še danes ga redijo na Kozjanskem, nekaj rejcev pa je tudi drugod po Sloveniji, ki se tudi pogosto pojavi na jedilnikih, zlasti prazničnih. Vedeti moramo, da je cena domačega kopuna bistveno višja od cene za drugo perutnino, tudi domačo, saj je vzgoja precej zahtevnejša.



Krpanov kopun



O kopunih, ki so v gurmanskih krogih čislani kot prava perutninska poslastica, krožijo številne legende o tem, kdo vse je užival v njihovem sočnem, mehkem mesu. Zgodovina pravi, da so si jih radi privoščili faraoni pa uživaški Francozi, nekateri celo pravijo, da naj bi jih v naše kraje prinesel Napoleon, ampak uradna zgodovina o tem molči. Zato pa so omenjeni v Popotnem dnevniku Paola Santonina, ki je konec 15. stoletja kot kancler oglejske kurije v Vidmu na poti po takratnem avstrijskem delu oglejskega patriarhata, kamor spada tudi Štajerska južno od Drave, spremljal oglejskega vizitatorja škofa Pietra Carla. Možakar je bil seveda zadolžen za resne cerkvene zadeve, a poleg tega v njegovem dnevniku beremo tudi pronicljive zapise o lokalnih običajih, ljudeh in jedeh in nekje omeni tudi slastno kopunovo pojedino, ki so si jo privoščili po napornem dnevu.

Kopuni so skopljeni petelini, ki se od svojih možatih bratov navzven ločijo po tem, da na glavi nimajo rože, pa tudi rep jim neha rasti, po značaju so miroljubni in ne pojejo. Posledica odvzema moške moči pa je okusnejše in mehkejše meso, zato ni čudno, da so se že od nekdaj znašli na bogato obloženih prazničnih mizah. Tudi cesarskih, celo sam dunajski jih je cenil. Tako zelo, da jih je velel pripravljati Martinu Krpanu, dokler se je ta mudil na dvoru kot gost, ki je kanil rešiti mesto pred velikanom. Tako pravi zgodba: »Zato pa so mu dajali od tega časa na dan, dokler je bil na Dunaju: dve krači, dve četrti janjca, tri kopune, in ker sredice ni jedel, skorje štirih belih pogač, z maslom in jajci omešanih, vino pa je imel na pravici, kolikor ga je mogel.«



Kako sestaviti jedilnik



Krpan je očitno znal uživati, prav tako kot njegov soimenjak sveti Martin, da ne bo vse tako meseno, pa poglejmo, kakšne so priloge k pečenemu mesu, kakršno koli že izberemo. Naši predniki so uporabili kajpak sezonsko zelenjavo in druge plodove narave, prva izbira je gotovo rdeče zelje, ne manjka kostanja in buč, pa seveda mlinci, ki jih zlahka nadomestijo žganci ali kaša, na primer ajdova.

Pa poskusimo sestaviti jedilnik, ki bo zadovoljil tako zahtevne jedce kot tudi zapovedi tradicije. Brez gosi ni martina Tradicionalni martinov jedilnik veleva na mizo postaviti pečeno gos, dušeno rdeče zelje in mlince. To je osnova, h kateri kuharji in kuharice bolj ali manj domiselno dodajajo še druge jedi, od juhe do sladic in seveda prilog h glavni jedi.

Slavnostna večerja, zlasti ob hladnih večerih, kakršne si okoli martinovega že lahko obetamo, naj se začne s toplo juho, ki bo pogrela telo in ga pripravila na težje jedi. Najboljša izbira sta bučna ali kostanjeva, obe sta izvrstni jedi jeseni, pa še preprosti za pripravo. Za glavno jed pripravimo pečeno meso, najbolje perutnino, da bo vse po pravilih. Gosko, raco ali drugo perjad lahko preprosto nasolimo in spečemo v pečici, lahko pa se pozabavamo z recepti z dodanimi prilogami, na primer za gos lahko pripravimo kruhov nadev, lahko pa ji med pečenjem dodamo jabolka, suhe slive ali različno zelenjavo, na primer korenje, čebulo ali buče.



Mastno ublažijo jabolka in slive



Te priloge bodo izboljšale okus mesa, hkrati pa ublažile jed, vemo namreč, da je perutnina, zlasti gos in raca, precej mastno živilo. Največ maščobe je seveda v koži, zato jo nekateri pred pečenjem kar odstranijo, ampak pečenka s tem seveda izgubi precej svojega čara. Zlatorumena, hrustljavo zapečena koža je namreč odlika dobre pečenke, za kakršno vsak kuhar ponuja svoj recept.



Zato so pa naše babice že zdavnaj ugotovile, da okus izboljša in hkrati ublaži mastnost nadev iz jabolk in suhih sliv. Seveda so se pri tem zanašale na izkušnje in izročilo, danes pa vemo, da ti sadeži vsebujejo vitamin B3, ki pomaga pri presnovi maščob in zniževanju holesterola. Suhe slive vežejo višek maščobe, poleg tega zavirajo prehitro presnovo ogljikovih hidratov, za nameček pa so učinkovito sredstvo proti zaprtju, medtem ko jabolka meso naredijo še bolj sočno. Tudi rdeče zelje, ki ga običajno ponudimo k pečenemu mesu, je zdravo, saj je bogato s selenom, ki znižuje krvni tlak in uravnava delovanje ščitnice. Še bolje bo, če ga pripravimo z jabolki.



Če so med gosti nemesojedci …



Čeprav so pri praznični martinovi pojedini v ospredju mesne dobrote, iznajdljivi gostitelj zlahka nahrani tudi goste, ki iz tega ali onega razloga ne jedo mesa, morda celo nobenih živalskih proizvodov. In pri tem ni treba, da se ubada z dvema povsem ločenima jedilnikoma. Poleg bogatih zelenjavnih prilog pa mlincev ali kaš, ki jih sicer ponudimo k mesu, lahko pa so tudi povsem samostojne jedi, ga ni, ki bi večerjo moral zapustiti lačen. Namesto mesa morda pripravimo žitne ali zelenjavne polpete, sicer pa se potrudimo, da jedi, ki jih bomo ponudili vegetarijancem ali veganom, ne mešamo z mesom, ne pri pripravi ne pri serviranju. Priloge namesto na masti pripravimo na olju, z ocvirki pa zabelimo le jedi, na primer zelje ali krompir, ki jih ponudimo mesojedim.



Tudi juha je lahko povsem brezmesna, tako kostanjeva kot bučna. Namesto mesne jušne osnove, ki jo priporočajo nekateri recepti, uporabimo zelenjavno, za vegane pa izpustimo tudi maslo ali kislo smetano za zabelo. Zelenjavno prilogo pripravimo posebej, na primer dušene buče, kuhano kolerabo in korenje, zraven pa mlince in krompir, ki ga zlatorumeno zapečemo v pečici. Lahko se potrudimo tudi z veganskimi ali vegetarijanskimi polpeti, ki jih pripravimo iz zelenjave ali žitaric in nam ne bodo vzeli prav veliko časa. Tako lahko le z manjšimi prilagoditvami skoraj hkrati pripravimo okusno in vabljivo večerjo, ki bo teknila vsem gostom, ne glede na njihove prehranske navade.



Kje kupiti kakovostno meso?



Najzanesljiveje je seveda kupiti gos, raco, kokoš ali kar koli že pri preverjenem kmetu, za katerega smo prepričani, da bi se izbrana kokoš, če je ne bi prodal nam, lahko znašla tudi na njegovi mizi. Vedeti pa moramo, da smo tu pri izbiri precej omejeni, domačo gos, pa tudi raco, je dandanes že precej težko dobiti, nekoliko lažje kokoš. Ostane nam, da pobrskamo po trgovskih zamrzovalnikih, kjer ponujajo večinoma uvoženo meso, ki je resnici na ljubo precej cenejše od domačega, a nikoli ne moremo točno vedeti, kaj kupujemo.



Purani, fazani, petelini in kar smo še našteli zgoraj, so tako ali tako stvar davno minulih pojedin. Zato pa je v zadnjih letih mogoče kupiti kopuna, ki ga poleg Kozjancev redi še nekaj drugih rejcev po Sloveniji. Vendarle je martinovo le enkrat na leto, zato si privoščimo najboljše, če le imamo možnost.