Kaj bom danes jedla? Lešnikova rolada

Lešniki so eni izmed mojih najljubših oreščkov. Resnično jih veliko pojem, saj ustvarijo dolgotrajen občutek sitosti, poleg tega pa so prava zakladnica hranil, zaradi katerih vam bo telo hvaležno. Vsebujejo izjemno veliko koristnih maščob, malo ogljikovih hidratov, zato ne dvigajo krvnega sladkorja in ne spodbujajo izločanja inzulina ter posledično ne vodijo v nihanje sladkorja, nabiranje kilogramov in nenehno željo po prehranjevanju. Ste vedeli, da vsebujejo veliko selena, ki je obvezen za dobro delovanje ščitnice ter nujno potreben za pretvorbo iz neaktivnega ščitničnega hormona T4 v T3, preprečuje pa tudi raka in koronarna obolenja? Zaradi koristnih maščob lešnikom pripisujemo veliko vrednost pri tvorbi hormonov. Pomembni so za normalno strjevanje krvi, za dobro delovanje možganov in odlično počutje. Ščitijo pa nas tudi pred zelo pogostimi srčno-žilnimi obolenji, ki so še vedno vzrok večine smrti pri nas. Lešniki vsebujejo veliko vitamina E, ki je močan antioksidant, skrbi za zdrave membrane celic ter jih varuje pred poškodbami prostih radikalov. Odličen pa je tudi za vse ženske s težavami v menopavzi, saj skrbi za dobro navlaženost vseh sluznic in je nepogrešljiv za ženske po porodu.

Lešniki vsebujejo tudi druge minerale, kot so baker, magnezij, mangan, kalij, kalcij, železo, fosfor in cink. Baker npr. preprečuje anemijo in šibkost kosti, mangan skrbi za antioksidativno delovanje, kalij uravnava ravnotežje vode v telesu in deluje proti zabuhlosti, magnezij skrbi za dobro vsrkavanje kalcija in preprečuje mišične krče, železo pa za dober prenos kisika po celicah. Lešniki niso le okusni, ampak vsebujejo mnoge nenasičene maščobne kisline, beljakovine, vitamine, minerale, encime in vlaknine. Ker vsebujejo nenasičene maščobne kisline, uravnavajo raven holesterola, višajo dobrega in nižajo slabega ter preprečujejo nastanek visokega krvnega pritiska in pojav kapi. Zaradi vsebnosti antioksidantov preventivno delujejo na raka mehurja, ledvic in črevesja, zaradi vsebnosti magnezija pa pomagajo pri delovanju celic. Ker vsebujejo veliko beljakovin, ki so nujno potrebne za mišično obnovo, skrbijo za dobro delovanje srca in črevesja, prav tako za gradnjo mišic ter pomagajo pri izgorevanju maščob, zato so lahko dobra pomoč pri hujšanju. Vitamin E ščiti kožo pred nevarnostmi zaradi ultravijoličnih žarkov. Preprečujejo nastanek kožnega raka in prehitro staranje ter pospešeno obnavljajo kožo.



Ker je magnezij ključnega pomena za močne in trdne kosti, lešniki pomagajo krepiti kostno strukturo ter ščitijo pred osteoporozo. Poskrbijo za dobro delovanje živčnega sistema, saj vsebujejo vitamin B6, ki pomaga pri nastajanju seratonina, melatonina in adrenalina, ki vsi vplivajo na razpoloženje in ciklus spanja. Zaradi magnezija so odlični za vse s prebavnimi težavami, prav tako pomagajo pri presnovi in odstranjevanju slabega holesterola ter maščob. Zaradi velike vsebnosti vlaknin pomagajo pri hitrejši in kompaktnejši prebavi, encimi pa pomagajo pri presnovi makrohranil v mikrohranila. Tudi številni antioksidanti, ki jih vsebujejo, igrajo zelo pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema. Preprečujejo nastanek in škodo, ki jih povzročajo prosti radikali, ter okužbo in propadanje zdravih celic. In ne nazadnje, lešniki zaradi velike vsebnosti B-vitaminov dvigajo energijo v telesu in poskrbijo za dovolj delovnega zagona.

Lešnikova rulada Za testo: 6 rumenjakov, penasto vmešanih s 6 žlicami eritritola v prahu in dveh žlic vrele vode

6 beljakov, stepenih v sneg

6 žlic mletih lešnikov

pol vrečke vinskega kamna oz. pecilnega praška

Za nadev: odmrznjene marelice (ali odmrznjene borovnice, gozdni sadeži …)

glukomanan v prahu

Priprava:

V rumenjakovo penasto kremo, ročno vmešajte sneg beljakov, dodajte lešnike in vinski kamen ter maso razporedite po pekaču, obloženim s peki papirjem.

Pečeno testo, ki ga pecite 10 min. na 200 °C, položite na kuhinjsko krpo, zvijte in počakajte, da se ohladi. Ohlajeno testo razvijte ter namažite z nadevom.

Odmrznjene marelice ali drugo sadje na najvišji hitrosti, skupaj z dvema žličkama glukomanana, mešajte do gladke kreme, dodajte malo eritritola.

