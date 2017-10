Kaj bom danes jedla? Kostanj

Drevesa že spreminjajo barvo listov in nič ni bolj pomirjujoče kot sprehod pod oranžno-rdečimi in rumenimi krošnjami dreves. Nabiranje kostanja je vsaj zame zares prijeten sprehod. Nagradi me z odlično in dišečo poslastico, ki je dobrega okusa in je tudi izjemno hranljiva. Kostanj ima več pomembnih koristi za zdravje, vključno s sposobnostjo izboljšanja prebavnega zdravja, krepitve kosti, uravnavanja sladkorja v krvi, zaščite zdravja srca in ožilja, krepitve imunskega sistema ter uravnavanja krvnega tlaka. Vsebuje zares veliko vlaknin, ki imajo pomembno vlogo pri urejanju, preprečevanju in terapiranju sladkorne bolezni. Živila, ki vsebujejo veliko vlaknin, se štejejo med živila z nizkim glikemičnim indeksom, kar pomeni, da počasi stopnjujejo dvig krvnega sladkorja in ne povzročajo nihanja sladkorja v krvi. Ne ustvarjajo občutka lakote in nenehne želje po hranjenju. Vlaknine spodbujajo dobro delovanje prebave, iz črevesja pa pomagajo odpraviti zastale strupe in druge toksine. Vlaknine so nujne za uravnano delovanje hormonov, saj spodbujajo delovanje jeter in izločanje presežka hormonov, da se ti ponovno ne absorbirajo v krvni obtok.

Kostanj spodbuja dobro delovanje imunskega sistema, saj vsebuje veliko vitamina C ter drugih antioksidantov, ki skrbijo za nevtralizacijo prostih radikalov, ki povzročajo mutacijo zdravih celic, oksidativni stres, pospešeno staranje in degeneracijo vseh telesnih procesov. Kostanj pa skrbi tudi za močne in trdne kosti, saj vsebuje baker in magnezij. Magnezij je zelo pomemben za povečanje mineralne gostote krvi ter pomaga upočasniti ali preprečiti nastanek osteoporoze. Odličen je tudi pri vseh, ki imajo težave z železom in slabokrvnostjo, saj igra baker, ki ga vsebuje, veliko in pomembno vlogo pri absorpciji železa. Izboljšuje kognitivne funkcije, ob uživanju kostanja se izboljša delovanje možganov, saj vsebuje veliko B-vitaminov, npr. folata, riboflavina in tiamina, ki so neposredno povezani z nevrološkim razvojem in zdravimi funkcijami možganov. Prav tako so potrebni za pravilen razvoj možganov pri otrocih, zavirajo pa tudi nastanek tesnobe in depresije ter spodbujajo nastajanje srečnega hormona serotonina.



Kostanj je odličen tudi pri uravnavanju krvnega tlaka, ker vsebuje veliko minerala kalija, ki je potreben za prenos živčnih signalov, celicam pomaga pri absorpciji kisika, odpravlja zabuhlost in napihnjenost in je nepogrešljiv pri vseh, ki se spopadate s stresom. Kalij povečuje pretok krvi ter sprošča napetost na krvnih žilah in arterijah, kar zmanjšuje tveganje za srčni napad in kap ter povečuje splošno kardiovaskularno zdravje. Kostanj bo zaradi obilice vitamina E poskrbel za dobro navlaženost sluznic in kože, cink v njem pa bo spodbudil k zdravju lepih, močnih in trdnih nohtov ter las. Moja priljubljena poslastica je pečeni kostanj, danes pa sem si pripravila zares odlično kostanjevo rulado brez moke.

Kostanjeva rulada brez moke Za testo:

*6 jajc

*6 žlic eritritola v prahu

*6 žlic mletih mandljev

*1/2 žličke vinskega kamna



Za nadev:

*500 g kuhanega kostanja

*5 dcl kokosove smetane

*5 žlic eritritola v prahu



Priprava testa:

Z mešalnikom penasto vmešajte rumenjake, eritritol in žlico vroče vode. Dodajte mandlje, vinski kamen ter ročno vmešajte še sneg. Dobljeno maso vlijte v pekač, obložen s peki papirjem. Pecite 10 minut na 200 °C. Pečeno testo položite na kuhinjsko krpo in ga zvijte ter počakajte, da se ohladi. Ohlajeno testo razvijte in namažite z nadevom ter zvijte.



Priprava nadeva:

Z mešalnikom mešajte vse sestavine ter nadev namažite na testo, ki ga nato zvijte v rulado.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«