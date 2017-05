Kaj bom danes jedla? Kokos

Ali veste, da kokos uvrščamo med zdravilno hrano? Že to, da kokosovo palmo z drugimi besedami imenujemo drevo življenja, veliko pove. Kokosov oreh je prava zakladnica pomembnih hranilnih snovi, od vitaminov, mineralov, encimov do vlaknin. Kokos deluje kot močan antioksidant, krepi imunski sistem, nas pomlajuje in preprečuje poškodbe, ki nastajajo zaradi prostih radikalov. Prav tako spodbuja dobro delovanje slinavke in izločanje inzulina ter niža previsok krvni sladkor. Ureja razmerje med dobrim in slabim holesterolom, ščiti jetra in je nepogrešljiv pri preprečevanju bolezni srca in ožilja. Skrbi oz. podpira delovanje endokrinega sistema ter je zelo primeren za vse, ki imate težave s ščitnico. Odličen je tudi pri vseh težavah ledvic, mehurja in urinalnega trakta, ne bojte pa se ga tudi tisti z ledvičnimi kamni. Če hujšate, prav tako ne pozabite nanj, saj spodbudi takojšen dvig in porabo energije. Blagodejen je tudi za lase in kožo, saj jih navlaži in nahrani. Sama si s kokosovim maslom večkrat čez noč nanesem na lase, kožo na obrazu pa ves čas mažem z njim. Odlično je tudi pri peki, saj njegovo olje prenese veliko višje temperaturne razlike in ga lahko brez težav segrevate, saj pri tem ne nastajajo transmaščobne kisline.



V 100 gramih kokosove moke je 8,7 grama maščob, od katerih je 8 gramov nasičenih. Večina teh maščob so srednjeverižni trigliceridi (MCT), ki imajo dokazane protivirusne, protimikrobne in protiglivične lastnosti. Maščobe MCT so tiste, ki spodbujajo delovanje prebave in pomagajo pri hujšanju.



Resnično obožujem kokosovo moko in jo uporabljam pri pripravi sladic, palačink, njokov in testa za pico. Kokosova moka je odlična tudi zato, ker ne vsebuje veliko ogljikovih hidratov in je brez glutena. Prav tako vsebuje veliko vlaknin, v 100 gramih kokosove moke jih je kar 19,3 grama, veliko več od drugih vrst žitne moke. Zato je dragocena sestavina tudi za veganske ali vegetarijanske ter druge športnike, saj so proteini potrebni za popravilo celic in mišično rast.



Prav tako je primerna po intenzivnih zdravstvenih terapijah ali za starejše, ki jim propada mišično tkivo. Govorim o fino mleti kokosovi moki, ne o tistih velikih kokosovih kosmičih, ki jih posujemo po sladicah.



Kokosovo moko pridobivajo iz trdega, belega dela notranjosti kokosa, ki ga zdrobijo v fin prah. Moka ima zares zelo blag vonj in okus po kokosu, zato je primerna za vse recepte in je odličen nadomestek bele pšenične moke. Fino mleta je res odlična in bolj zdrava zamenjava za navadno žitno moko. Njen ugled na Zahodu vedno bolj raste, saj ima številne koristi za zdravje.



Med drugim so raziskovalci na Filipinih dokazali, da kokosova moka zaradi vlaknin bistveno zmanjša tveganje za razvoj bolezni srca, znižuje raven holesterola ter nas varuje pred rakom in sladkorno boleznijo. Stogramska porcija vsebuje kar 39 gramov vlaknin, skoraj dvakrat več kot pšenični otrobi.

Kokosove palačinke



Potrebujete:

*3 jedilne žlice fino mlete kokosove moke

*polovico čajne žličke vinskega kamna

*2 žlici kokosove smetane

*2 bio jajci

*1 žlico eritritola



Priprava:



Zmešajte moko in vinski kamen, dodajte razžvrkljano jajce, smetano in eritritol. Pustite stati 5 minut, da moka vpije tekočino. Na kokosovi maščobi na nizki temperaturi specite majhne puhaste palačinke. Za nadev uporabite odmrznjeno jagodičevje, jaz vanj vmešam malo eritritola.

