Kaj bom danes jedla? Jagode

Naj tudi pri vas pomladi ne mine dan brez najbolj zdravih dobrot na svetu.



Znanstveniki so ugotovili, da imajo jagode številne koristi za zdravje, med drugim je harvardska študija dokazala, da redno uživanje antocianinov, razreda flavonoidov, ki jih najdemo v jagodah, lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt za kar 32 odstotkov.



Prav tako flavonoid kvercetin deluje naravno protivnetno in zmanjša tveganje za razvoj ateroskleroze ter telo zaščiti pred škodo, ki jo povzročajo previsoke vrednosti (LDL) holesterola.



Kvercetin zelo dobro deluje proti raku, visoka vsebnost polifenolov v jagodah pa lahko tudi zmanjša tveganje za nastanek kardiovaskularnih bolezni, saj preprečuje kopičenje trombocitov ter znižuje krvni tlak prek protivnetnih mehanizmov v telesu.



Študije so prav tako pokazale, da uživanje jagod prispeva k znižanju homocisteina, aminokisline v krvi, ki jo povezujemo s poškodovanimi notranjimi stenami arterij.



Jagode vsebujejo veliko vlaknin in kalija, ki podpirajo zdravje srca. V eni od študij so dokazali za kar 49 odstotkov manjše tveganje za smrt zaradi ishemične srčne bolezni v primerjavi s tistimi, ki jih niso uživali.



Antioksidant kvercetin dokazano zmanjšuje nastajanje škodljivih krvnih strdkov, povezanih s kapjo, saj jagode vsebujejo antioksidante, ki delujejo proti prostim radikalom, zavirajo rast tumorjev ter zmanjšujejo vnetja v telesu. Zaradi visoke vsebnosti kalija so priporočljive za tiste z visokim krvnim tlakom, saj pomagajo odpraviti učinke preseženega natrija v telesu. Njihovo uživanje prav tako pomaga k zdravemu delovanju črevesja, preprečujejo tudi zaprtje in napihnjenost.



Zaradi protivnetnih učinkov kvercetina lajšajo simptome alergij, izcedek iz nosu, solzenje in srbečico. Številne študije so dokazale, da je pojavnost astme nižja ob visokem odstotku vitamina C, ki ga vsebujejo. Zaradi nizkega glikemičnega indeksa so odlične pri vseh z diabetesom ter pri tistih, ki hujšate. Raziskovalci so dokazali, da že 37 jagod na dan občutno zmanjša zaplete zaradi diabetesa, kot so bolezni ledvic in nevropatija.



In s čim se bom danes sladkala?



Hujšanje z jagodami



Raziskave kažejo, da jagode spodbujajo nastajanje hormonov adiponektina in leptina, ki sta pomembna za porabo maščob in boljšo presnovo hranil.



Adiponektin sicer nastaja iz maščobnih celic. Njegova primarna naloga je, da izboljša inzulinsko odpornost, s čimer poskrbi za dober prenos hranil v organe in mišice in omogoči, da se vam hranila v obliki maščob ne nalagajo na neželene dele telesa. Torej – več ko imate hormona adiponektina, manj maščobe se vam bo nalagalo na boke, zadnjico in trebuh. Ta hormon prav tako spodbuja presnovo in metabolizem maščob ter sladkorjev in hkrati preprečuje nastajanje telesnih vnetij ter s tem varuje pred srčno-žilnimi boleznimi. Dokazano imajo ljudje s čezmerno telesno težo nižje vrednosti adiponektina.



Leptin ima pomembno vlogo pri uravnavanju sprejemanja in porabe energije, še posebno pri uravnavanju apetita. Njegova odsotnost (oziroma odsotnost njegovih receptorjev) ali rezistenca na leptin privede do nenadzorovanega vnosa hrane, kar povzroči debelost. Leptin sicer prenaša sporočilo o zadostnosti maščobnih rezerv in deluje na receptorje v hipotalamusu, kjer zavira apetit ter skrbi za porabo energije, shranjeno v maščevju. Znanstveniki z univerze v Cambridgeu so dokazali, da imajo ljudje, ki jim primanjkuje leptina, zelo močno željo po hrani, prenajedanju in so predebeli.

Jagodni sladoled



Na mojem jedilniku je vsak dan. Potrebujete: sveže jagode, jaz jih predhodno zamrznem

kokosovo smetano

eritritol Priprava:



Jagode, malo eritritola in kokosovo smetano pri najvišji hitrosti mešalnika zmešajte do gladkega. Po želji lahko dodate svežo meto ali izdolben strok vanilje.

