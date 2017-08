Kaj bom danes jedla? Čičerika

Čičerika je zelo dostopna stročnica, izjemno bogata s številnimi hranili, vključno s topnimi in netopnimi vlakninami, ki jih potrebuje telo, zato tudi vi ne pozabite nanjo.

Jaz jo imam zelo rada in nanjo prisegam v obliki polpetov, omak in juh. Ker je izredno bogata z vlakninami, jo uvrščamo med visoko priporočljiva živila, ki pomagajo zniževati povišan holesterol in preprečujejo bolezni srca in ožilja. Čičerika vsebuje tudi magnezij, ki prav tako pozitivno vpliva na stanje arterij, folati pa znižujejo povišane vrednosti homocisteina, dejavnika tveganja koronarnih bolezni. Številni saponini v čičeriki prav tako pomagajo uravnavati optimalne vrednosti holesterola. Čičerika je naravni vir cinka in bakra, ki oba pripomoreta k dvigu delovanja imunskega sistema. Ta dva minerala sta namreč bistvena za razvoj in delovanje imunskih celic. Že samo ena skodelica kuhane čičerike (160 gramov) telesu zagotovi skoraj 30 odstotkov dnevne vrednosti bakra in približno 17 odstotkov dnevne vrednosti cinka.



Kadar govorimo o hujšanju, ki je zagotovo ena izmed najbolj priljubljenih tematik, je čičerika zelo v ospredju, saj poleg tega, da vsebuje veliko vlaknin, vsebuje tudi številne beljakovine. Prav tako pomaga pri tvorbi glukagona, hormona trebušne slinavke, ki deluje ravno nasprotno od inzulina, torej pomaga topiti maščobe. Po obroku s čičeriko boste dalj časa siti, krvni sladkor pa bo ostal lepo uravnan. Čičerika je odlična tudi za vse, ki imate težave s prebavili. Izboljša splošno zdravje črevesja, saj zaradi obilice vlaknin pomaga pri pomikanju blata skozi prebavni trakt in preprečuje zaprtje. Pomanjkanje železa je zagotovo ena izmed najpogostejših težav pri ženskah in je vodilni vzrok za anemijo, stanje, pri katerem telesu primanjkuje zdravih rdečih krvnih telesc. Posledice so vrtoglavica, glavobol, šibkost, utrujenost, izpadanje las, šibki lasje brez leska, težave z zanositvijo in nihanje razpoloženja. Čičerika vsebuje veliko železa in z dodatkom limone bo njegova absorpcija še boljša. Že ena skodelica kuhane čičerike zagotovi telesu kar 26 odstotkov dnevne vrednosti železa.



Čičeriko prav tako uvrščamo med živila, ki pomagajo v boju proti raku, saj koristne bakterije med njeno fermentacijo v črevesju ustvarjajo metabolit oz. butirat, ki po raziskavah preprečuje proliferacijo celic in povzroči apoptozo ali uničenje rakavih celic. Dokazali so, da številni beta-sitosteroli zmanjšujejo število tumorjev debelega črevesa. Zato nikakor ne pozabite na čičeriko in si jo potresite po solati, iz nje skuhajte odlično juho ali jo samo popecite v pečici.





Čičerikini polpeti Potrebujete: 1/2 kg kuhane in odcejene čičerike

1 na drobno narezan por

strok česna

3 bučke, narezane na majhne koščke

2 jajci

1/2 čajne žličke glukomanana v prahu

malo soli

malo origana in bazilike

2 žlici kvasnih kosmičev

sok limone

kokosova maščoba Priprava:



V multipraktiku dobro 'zmiksajte' čičeriko in vanjo vmešajte česen, sol, glukomanan v prahu, baziliko, origano, jajci, kvasne kosmiče in sok limone.

Nato v mešanico ročno vmešajte na drobno sesekljane bučke in por. Iz dobljene mase oblikujte manjše polpetke, ki jih popecite na ponvi na kokosovi maščobi ali v pečici na peki papirju na približno 180 °C.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«